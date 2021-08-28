夢醒時分 美版民主制度還要演嗎？

黃粱一夢，20年後回到原點！雖然自中東撤軍是川普任內拍板，但在有豐富從政經驗的拜登 執行下，造成阿富汗 局勢急轉直下，竟是操作得如此荒腔走板，才是造成世人驚醒的最大震撼！除了生命財產損失，最令人懷疑的是民主價值的崩解？

美國 夾著二戰勝利的餘威，想一統世界的野心，從三方面極力推動施壓的是工業上要接軌美國標準，經濟上要採用美式金融制度，政治上更要推行美版的自由民主，若有忤逆者，輕則孤立制裁，重則武力伺候，真有順我者昌、逆我者亡的態勢。

但所謂殺頭的生意有人幹，賠本的買賣無人做，在此前提下，就算平日滿口高喊守護民主人權價值的美國，終究還是選擇放棄了一手扶植、親美的阿富汗政權。而問題就出在，為何要如此倉皇撤軍不告而別？就算阿富汗反對派神學士(又譯塔利班)政權日益壯大，但並沒有到兵臨城下、與美軍正面交鋒的實力。何況美空軍基地也只部署2500餘人，雖然收不到保護費還要自掏腰包，但在極力推動圍堵中國的印太包圍線上，應算是滿有價值的軍事據點，怎麼會在不知會盟友的情況下棄之如敝屣？更何況選在甘尼與拜登的白宮會面滿月之際，難道民主自由真的是高興就來，不爽就走？

美國人不可能不懂骨牌效應，何況45年前的美國從越南撤軍，造成淪陷後海上難民的慘況仍然歷歷在目，尤其時任聯邦參議員的拜登，怎能毫無經驗和戒心？更不應該的是，還把責任全推給盟友，就算這些親美政權真的都是扶不起的阿斗，不也都是美國為了垂簾聽政而屬意的傀儡嗎？如今自己可以腳底抹油不告而別，卻不准傀儡也跟進開溜？畢竟阿富汗是屬於全體阿富汗人民的，並非只屬於親美政權所擁有。就如同台灣是屬於兩岸中國人民的，豈是可以任由美國屬意的台獨政權，假藉民主人權是普世價值所能洗腦操弄。

阿富汗淪陷戳破了美國信誓旦旦要領導世界民主陣營、捍衛民主人權的神話，雖然阿富汗除了逃亡者確有一小撮零星的示威抗議人群，但絕大多數阿富汗人並未對神學士政權畏到如蛇蠍地步。反倒是美國人該夢醒了，美版的民主自由到底還有多少賣點？除了在世界各地製造動亂來維持霸權外，有真的為世界人民謀取到什麼實質福利嗎？

20年來阿富汗人民仍然一貧如洗，連一條新建的「低鐵」都沒有，還能企圖惡意說服世界把中國推動的一帶一路基礎建設打成是「經濟陷阱」？貪婪的資本主義與政客掛勾在自自經濟的護航下，加大社會貧富差距才是真正的「經濟陷阱」，習近平目前對節制資本主義發展下推動的「共同富裕」，無疑是對美版「經濟陷阱」的一記高明回擊。