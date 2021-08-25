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私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

帝國的墳場或帝國的雞肋

劉化橋（內華達州）

筆者年少時家裡養一隻貓，對牠曾愛護有加。有一次我抓到一隻小鳥養在籠子裡，但不論我把籠子放何處，那隻貓都來打擾，要抓籠子裡的小鳥。我很生氣，把貓好好教訓一頓，但仍然不能改變牠的行為。一星期後鳥兒死了，貓也給我弄死了。那次經驗給我的印象很深：獸性不可改變，其實人性何嘗不是？

阿富汗幅員比日本大，卻只有2500萬人口，由眾多各自為政的部落組成。南部是沙漠，北部是高山，經濟落後，民風強悍，奉行極端的伊斯蘭教義。千百年來雖有不少侵略者曾駐足，都無功而退，時人稱之為帝國的墳場，但毋寧稱之為帝國的雞肋更妥貼。

阿富汗雖與現代文明世界格格不入，但與國際恐怖組織搞在一起，我猜想是為了俗世利益。其實他們大可如沙烏地阿拉伯，關起門來「塔利班的事塔裡辦」，可惜阿富汗沒有豐厚石油外匯。20年前美國揮軍進阿富汗殲滅恐怖組織禍首後，就應功成身退。美國賴皮不走要改造阿富汗民族的傳統文化，有如筆者要改變貓抓小鳥的天性一樣，的確無聊。

由於阿富汗周圍都是反美情緒興盛區域，美國如不及時退兵，遲早會涉入如越戰一樣的泥淖。但美國20年來的努力，為世界落後的一角打開了一個窗戶，不見得毫無是處，現在下定論尚早。

以下是筆者一些感想。一、待塵埃落定後，新的塔利班政府可能採取較實用政策，甚至與美國重新建立關係。二、美國不會從伊拉克撤軍，因為伊拉克戰略地位重要，且美國處於戰略優勢。三、美國從阿富汗撤軍好比是戰略性陣地轉移，與霸權衰落無關，美國會把兵力轉移到東亞地區應付即將到來的台海危機與南海危機。

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