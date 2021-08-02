海地南非 全球黑人動亂幾時休

2021年7月7日凌晨，海地總統摩依士在家中遇刺身亡，海地政壇爆發地震，總理立刻代理總統的職責，而前總理則要求立即大選，且宣布代總統非法，而詭異的海地參議院也立刻推舉了一位代總統，一時間梟雄盡出、煙塵抖亂，海地全國陷入一片動盪。

一周後，南非 也發生大規模暴亂，事態猛烈前所未有。南非大騷亂的原因是現任總統拉馬福薩，推動對前總統祖馬的貪污案調查，最高法院順水推舟，於6月底判決年近80歲的祖馬15個月監禁，逼迫他在7月7日投案自首。

此事經祖馬從容布置、各方角力，7日那一天祖馬真的去自首，但隨後全國各地祖馬的支持者群情激憤，上街打砸搶燒，衝進幾個大城市的商場，不僅「零元購物」，而且「徹底清空」！把店鋪商場洗劫一空，竟然連一件商品都不留下。他們又手持棍棒，群毆南非現總統拉馬福薩的支持者，光天化日之下活活把人打死，其血腥和殘暴實屬罕見，連警察 開槍都鎮壓不了，因為暴亂的規模實在太大，參與者太多。

筆者聞聽此訊，不僅連連搖頭嘆息，民主民主，以此之名，不知又會有多少人頭落地。

海地主要居民是非洲黑人 後裔，在1804年以前由白人统治，鼎盛時期白糖產量占全世界的三分之一以上，也算相對富裕。1804年北美洲反殖民地民主運動風起雲湧，海地人民造反推翻白人统治。

但啼笑皆非的是，海地人民開始當家做主，立刻互相爭鬥，很快局面不可收拾，國家陷入混亂，人民大多淪入貧窮。除了1958-1986年杜瓦利埃父子，在美國支持下採用雷霆手段打擊各方勢力，專制獨裁，民眾生活相對好轉外，海地人民的生存状態堪憂。幾十年來聯合國一直提供人道救援，而堅持「民主」的海地繼續惡化，甚至街上有人販泥土團供人充飢。現在混亂還在繼續。

南非1990年代曾是世界一流的發達國家，具有生產原子彈的尖端科技水平，世界上第一例心臟移植手術就是由南非白人醫生完成，當時GDP甚至超過西德。

但這一切在1994年戛然而止。在西方政治正確的意識形態鼓譟下，白人政府交出治理權，黑人的確當家作主了，但此後南非像脫韁野馬，經濟、文化、軍事、貿易急速自由落體式的毀滅，僅20年就迅速與海地比肩廝混，國家徹底崩潰。眼下，國家的「主人們」又借著前總統被定罪，出來大肆燒殺掠搶。

究其根本，筆者覺得這兩個國家的動亂，恰恰說明一個問題：黑人這個民族群體極不適合搞民主體制，更進一步說，根本不適合做領導者。為什麼？因為他們沒有一個歷代傳承的文明體系。華夏民族有3000年有記載的文明史，推崇禮義廉恥、誠信守志；歐洲人有基督教、聖經，阿拉伯人也有可蘭經，其基本宗旨還是教導人們從良從善。黑人群體幾千年來沒有明確的文明傳承，民族文明的底蘊，真不是一時半刻就可累積。