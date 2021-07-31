洞察先機的智慧 不祥預感讀後感

新書「不祥預感」(Premonition)的作者是作家邁克路易斯(Michael Lewis)，榮登紐約時報暢銷書，揭露美國 在2020年新冠疫情 ，許多不為人知的內幕。

新冠大流行造成美國逾60萬人死亡。這個悲劇，人謀不臧是最大原因之一。美國雖施行民主政治，但官僚體系作業卻非常僵硬。總統或州長握有絕對權力，任命所有政府職位首長，後者自然對長官唯命是從，不管對錯都一樣。如果不為五斗米折腰，就是被炒(fired)或自動辭職。這些官僚對下屬也是如此。因此在這種體制下，如果掌權的人不懂、不會或不願下放權力，遇到大災難就會造成嚴重後果。

2019年底，中國武漢爆發新型肺災，迅速傳播全市。二星期内，衛生單位已找出禍首為一種新型冠狀病毒，並完成病毒基因分析，及其人傳人傳播方式。因此在2020年1月23日立即封城 (lockdown)，在十天內蓋好兩間各1000多病床的方艙醫院，隔離治療患者，病情很快控制，75天內就解除管制。

在中國發生的新冠疫情及其緊急措施，並沒有讓前總統川普提高警覺。他認為遠在天邊的中國發生的疾病，不會發生在美國。結果兩個月後的3月中旬，紐約市就發生大流行，成千上萬人染病而死。即使川普後來也被傳染，因為御醫拯救得當，把他救回。但他拒絕承認這個病的嚴重性，主因是政治考量。川普不願迅速採取封城措施，因為他不願在競選年因封城造成美國經濟的損失及崩潰，進而影響他連任。

因此他的疫情顧問及國家疾病及預防中心(CDC，Center for Disease Control and Prevention)主任Director，都儘量把事情淡化。更糟的是當時美國並沒有一套適時的大流行或大災難時的緊急措施(Emergency Preparedness)。

幸好民間有鍥而不捨的人，加州聖塔芭芭拉縣衛生局長佳利蒂丁(Charity Dean)就是一例。她有敏感的嗅覺及追求真相的精神。佳利蒂丁曾遇過一個結核病患者，發現平常治療結核菌的藥物對他無效。她從病人痰裡培養出的結核菌進行基因分析，發現與平常不同的特殊結構，因此得以據此追蹤，後來該病人就由衛生局接管。否則，這個患者帶著抗藥性的結核菌到處行走，會傳播給整個社區，造成很大傷害。

州政府終於知道這位非常盡責的女中豪傑，把她請去當加州公共衛生局副局長。這時候新冠病毒在美登陸。很幸運的，剛好臉書創辦人、派翠絲查克伯克基金會中心也積極參與佳利蒂丁團隊。們發現要抑制病毒傳播，最重要的是先測知廣大社區中的帶原者，但當時沒有足夠的喉嚨測棒(throat swab)採集喉嚨樣本，團隊須研發出能測知病毒抗原的試劑。

這個團隊深知，有些人雖帶病毒，但並無症狀，如果不能盡快找出帶病毒的人隔離治療，很快會傳染給更多人，所以這個團隊是和時間在賽跑。這就是最後州長紐森2020年3月4日下令封城(lock down)及隔離措施(social distance and isolation)的原因。想不到竟引起罷免運動，政黨惡鬥莫過於此。

藍十字保險公司的總裁從疫情之初積極參與抗疫，佳行可圈可點。前總統川普在2020年初撥款10億給莫德納(Moderna)等藥廠，積極硏發疫苗，同樣功不可沒。

作者提及的無名英雄，都將在美國抗疫史上永留人們心中。然而作者仍對美國是否從這次大災難中得到敎訓存疑，因為這要看是誰執政，是否有足夠智慧洞察先機。