共產改共榮 從鄧小平看習近平未來

今年7月1日是中共 建黨百年大慶，聽到習近平 在天安門城樓上，宣布傲人的政績回顧，全中國 14億同胞脫貧運動已達標，中國從此不再受外來欺凌；看到廣場上無數朝氣勃勃、滿臉自信的年輕人歡呼；此情此景，同為炎黃子孫的我為之動容？

中共對內開放民間多生兒女，取代限制一胎舊規，以補救人口老化之人力不足，太空探索直達火星，迅速撲滅新冠疫情奏效，國庫充實，國防鞏固等連串佳音，顯示中國已經今非昔比，難怪在外交新聞發布會上也不諱言，被喻為戰狼外交新態。

但興奮過後不妨冷靜檢討，百年黨慶典的中共，是否有改進空間。如下述幾點：

一、孫中山說革命就是革除舊日弊陋，實行新的生命。習近平歌頌共黨百年對中國的貢獻，卻忘記了過程中犯過多少錯誤。文革餓死多少平民，鬥錯了多少知識分子、地主、商人、嬰兒的命，把無數大好青年推上朝鮮、越南戰場，枉作異鄉亡魂。

這個黨曾有這些數不盡的血腥錯陋，習近平在慶典上的演辭卻漏丟了，反而給當日的小子們記起：八年前，陳毅元帥之子陳小魯，集合文革時的紅衛兵老同學回北京，向舊日曾被他們羞辱的老師認錯，致歉場面至為感人。老師們只說了一句，既往不可追，來日靠你們！ 習主席：對嗎？ 至於當日參與慶典、滿面幸福的青年們， 都是1980年後生逢盛世，遠離鬥爭和戰爭摧殘。身在福中，更要把舊事告訴他們，戰戰兢兢勿蹈覆轍 ，珍惜當下，齊步向前。

二、40年前，鄧小平倡導開放，也把香港做為政改試驗點，可惜未能完成，接班當局不諳原意，對香港熱心民主人士未能耐心溝通善誘，弄到今日如此局面，豈是鄧老願見？

孔子説「導之以政，齊之以刑，民免而無恥；導之以德，齊之以禮，有恥且格」，這就是說用政治和刑罰去管理人民，人民只想到勉強依從，但內心却不以為然；用仁德和合去教化人民，用尊重善導管理人民，人民不但以守法為榮，且還能改過自新。

港民要的是保有自由生活環境，這也是管理當局所求的重心，只是觀念不同，然而目的卻相同，何不因勢利導，循循善誘，讓此股熱情有發洩之處，例如成立市政建議委會等機構，加以容納，作為溝通平台，水乳相融，同是兄弟手足何苦相殘！ 世間只有無用之將，而無無用之兵，幕後掣肘，最好良將亦等於自殘！

三、台灣與大陸分治70餘年來，兩岸待時機到臨，鳥倦知還，水到渠成，自然相合，目前何必因欲速統而亂大局？其實島上人民目前生活自娛，所循三民主義政制亦自得其樂，各取所需，何必干預？

台灣問題應基於同胞緣分，弘揚仁愛輔助之方，保持往來暢順，加強溝通使彼此消除隔膜，增進互信；例如邀請雙方有識之士，成立政改研討機構，提出可行之方，然後以台灣為試驗地，實現大愛無垠的和平統一。

中國倡導的一帶一路用意至善，然而多有阻礙。中國參與國際組織貢獻良多，卻被歐西國家責難，理由何在？說穿了，只因為中國仍然背負著「斧頭鐮刀」招牌的社會主義，但現實生活中已與資本主義接近，中共過去百年已完成歷史任務，何不趁此機會面向世界賦予新使命，將社會主義改為「共榮主義」，表明今日中國新路線 ，即習近平所倡示的人類共同體含義，既可以盡釋衆疑，更能擊破侵略之誣陷。

毛澤東提倡民族解放，鄧小平提倡開創經濟，輪到習近平，應更上一層樓，提倡世界大同！現在是看習近平的了。