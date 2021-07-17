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台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

逆時鐘操作

黃晶萍／聖伯納汀諾

時中逆時鐘操作，台疫情驚惶失措，蔡當局草菅人命，疫苗事件不認錯。

疫情 疫苗

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