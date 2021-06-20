我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

拜普峰會後 觀雙方後效

晨星（馬里蘭州）

鑑於2018年美俄總統在赫爾辛基峰會，川普事前既毫無準備，空槍上陣、單刀赴會，不留紀錄；會後記者會公開袒護普亭，形同掌摑本國情報單位的血汗成果，可說是美國外交史上的奇恥大辱。

國安及外交官員等了幾乎足足三年雪恥機會，加上近年俄國政府及可能其默許的非法分子對美國選舉、基礎設施、重要工業等，用網路駭客加緊破壞勒索(每周大小約1200起)，不可忍受，因此對拜登在峰會向普亭提出警告充滿期望。

美俄均知會面不易有重大突破，會前期望不高，以避免「失敗」標籤。峰會前，拜登先後和G7及北大西洋公約國家領袖磋商，並得到支持，更增強信心。

初步觀察，此次峰會雙方相互尊重和務實，普亭也知這回他棋逢敵手，不能再像三年前玩弄川普於股掌之上。不過美國不能期望普亭改弦易轍，因為最明顯的是面子問題，因此拜登預期三至六個月以觀後效，是合理之舉。

其次，普亭要衡量俄國實質得失。他多年來處心積慮透過網路以假新聞擾亂美國民意、干預選舉，除了削弱美國的世界領導地位，就是蓄意要暴露民主制度弱點，這樣他可減低俄國人民對真正民主自由的嚮往，以遂其永久統治的野心。拜川普之賜，普亭過去四年所得比想像中更有過之而無不及。現在他真的捨得放棄「成果」嗎？

普亭須考慮如果繼續破壞和擾亂美國，將受到報復。假如俄人用網路侵略，美國也報復，雙方都通過網路破壞對方的基礎設施如供電、通訊、運輸、用水、糧食等目標，美國社會一定大亂，可能較俄人更甚。

過去四年美國政壇及社會兩極化加深，許多政治信念不同的人民，根本不聽政府呼籲接種疫苗，有緊急事變時，也不會聽從政令而我行我素，社會經不經得起考驗是大問號，美政府在採取行動前也應有評估，以免動亂一發不可收拾。

峰會前曾聞普亭有意將駭客勒索的不法分子逮捕法辦，但此後似乎無下文，不知是否為以訛傳訛的假新聞，或普亭遭受內部反彈而作罷？

其實雙方如為自己人民及廣大人類著想，最有裨益途徑是「求同存異」，在爭議性不大的項目如能源、環保、氣候變遷、防疫等儘量合作，久而久之漸產生「同鼻孔出氣」現象，加上俄人東正教的信仰背景和美國傳統基督和天主教同宗，消除其他異見就比較容易。美俄峰會如產生正面積極效應，將來可替美中磋商舖平可行之途。

美國 普亭 拜登

上一則

拜登政府掉頭全力對付中共 北京不急？

下一則

對異見趕盡殺絕 習近平難收香港民心

延伸閱讀

川普前醫師又質疑拜登心智：快做認知測試證明適任總統

川普前醫師又質疑拜登心智：快做認知測試證明適任總統
川普批拜登教導學童批判種族理論 「讓全國集體自殺」

川普批拜登教導學童批判種族理論 「讓全國集體自殺」
美150天打3億劑疫苗 逾1.7億人至少打1針 15州完成拜登目標

美150天打3億劑疫苗 逾1.7億人至少打1針 15州完成拜登目標
拜登普亭首會 肢體專家：像優等生遇校園惡霸

拜登普亭首會 肢體專家：像優等生遇校園惡霸

熱門新聞

美國重拾領導地位 習近平只能是老二

2021-06-13 02:00

尼加拉瓜運河壽終正寢 結束世界大忽悠

2021-06-16 02:00

拜登射三支箭 習近平成國際孤家寡人

2021-06-18 02:00

美推民主版一帶一路抗中 為時已晚？

2021-06-14 02:00

拜登政府掉頭全力對付中共 北京不急？

2021-06-19 02:00

稱中國是系統性挑戰 北約迴避新冷戰

2021-06-17 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因

小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高