拜普峰會後 觀雙方後效

鑑於2018年美俄總統在赫爾辛基峰會，川普事前既毫無準備，空槍上陣、單刀赴會，不留紀錄；會後記者會公開袒護普亭 ，形同掌摑本國情報單位的血汗成果，可說是美國 外交史上的奇恥大辱。

國安及外交官員等了幾乎足足三年雪恥機會，加上近年俄國政府及可能其默許的非法分子對美國選舉、基礎設施、重要工業等，用網路駭客加緊破壞勒索(每周大小約1200起)，不可忍受，因此對拜登 在峰會向普亭提出警告充滿期望。

美俄均知會面不易有重大突破，會前期望不高，以避免「失敗」標籤。峰會前，拜登先後和G7及北大西洋公約國家領袖磋商，並得到支持，更增強信心。

初步觀察，此次峰會雙方相互尊重和務實，普亭也知這回他棋逢敵手，不能再像三年前玩弄川普於股掌之上。不過美國不能期望普亭改弦易轍，因為最明顯的是面子問題，因此拜登預期三至六個月以觀後效，是合理之舉。

其次，普亭要衡量俄國實質得失。他多年來處心積慮透過網路以假新聞擾亂美國民意、干預選舉，除了削弱美國的世界領導地位，就是蓄意要暴露民主制度弱點，這樣他可減低俄國人民對真正民主自由的嚮往，以遂其永久統治的野心。拜川普之賜，普亭過去四年所得比想像中更有過之而無不及。現在他真的捨得放棄「成果」嗎？

普亭須考慮如果繼續破壞和擾亂美國，將受到報復。假如俄人用網路侵略，美國也報復，雙方都通過網路破壞對方的基礎設施如供電、通訊、運輸、用水、糧食等目標，美國社會一定大亂，可能較俄人更甚。

過去四年美國政壇及社會兩極化加深，許多政治信念不同的人民，根本不聽政府呼籲接種疫苗，有緊急事變時，也不會聽從政令而我行我素，社會經不經得起考驗是大問號，美政府在採取行動前也應有評估，以免動亂一發不可收拾。

峰會前曾聞普亭有意將駭客勒索的不法分子逮捕法辦，但此後似乎無下文，不知是否為以訛傳訛的假新聞，或普亭遭受內部反彈而作罷？

其實雙方如為自己人民及廣大人類著想，最有裨益途徑是「求同存異」，在爭議性不大的項目如能源、環保、氣候變遷、防疫等儘量合作，久而久之漸產生「同鼻孔出氣」現象，加上俄人東正教的信仰背景和美國傳統基督和天主教同宗，消除其他異見就比較容易。美俄峰會如產生正面積極效應，將來可替美中磋商舖平可行之途。