台灣鮭魚之亂 必也改名乎？

台灣 月前有「鮭魚改名之亂」，紅到國際，只是為吃一桌免錢的壽司，台灣各地戶政事務所都出現改名潮。

年紀稍長的人都知道，高中時代大家都曾讀過「中國 文化基本教材」，其中「論語•子路篇」曰：「必也正名乎！」意涵深遠，又曰：「名不正，則言不順；言不順，則事不成；事不成，則禮樂不興；禮樂不興，則刑罰不中；刑罰不中，則民無所措手足；故君子名之必可言也，言之必可行也；君子於其言，無所苟而已矣！」

其意涵是說，名分不正當，說話就不合理；說話不合理，事情就辦不成；事情辦不成，法律就不能深入人心；法律不能深入人心，刑罰就不會公正；刑罰不公正，則百姓手足無措，不知如何是好。所以領導做事必須說得通、說話必須行得通；因此領導人說話，絕不可以苟且、隨便、馬虎！。

但這一代的年輕人在綠營惡意「去中國化」、「去中華文化」等歪曲教材洗腦之後，不再學讀古聖先賢書，不學又無術，故意將「必也正名乎！」曲解成「必也改名乎！」引起這場「鮭魚改名之亂」，讓台灣社會的低智商和粗俗化表露無遺，還﻿貽笑國際。一盤日本 壽司可讓台灣人改名趨之若鶩，視等同自身人格的姓名如無物。

更悲哀的是，媒體推波助瀾，社會大眾哈哈大笑，這些低智商和俗不可耐的人，也玩得不樂乎；難道這就是自豪、所謂台灣價值乎？古人云：「國之將亡，必有妖孽！」今人說：「黨之將倒，必有異相！」其是之謂乎！令有識之士搖頭嘆息，感慨不已。

既然台灣的年輕人這麼喜歡追風趕潮，早年還常高喊：「只要我喜歡，沒有什麼不可以！」那麼，就請趁著這回改名風潮，趕快改名吧！近日網上傳來一則訊息：「在『中、華、國、共、融、合』六字訣中，凡是某人名字中，只要含有其中兩個字者，一旦當東風吹拂來，春暖花開時，兩岸冰霜消，和諧融合日到臨之際，將會獲得表揚大會頒發的金牌一面，上面刻著：『某某先生或女士惠存』以及『一笑泯恩仇，往事不追究』等十個正體楷書大字。」

這則簡訊會不會引起另一場「改名風潮」？目前尚待觀察，說不定一旦傳開來，許多在行政院和其他政府機關，以及學校與社區前面勤勞執行打掃落葉、清洗庭園的清潔大隊的隊友們，聽到或看到這則簡訊後，或許「心動不如行動」；雖然正在上班工作中，手裡還拿著掃帚，也要趕快跑到戶政事務所去辦理手續，希望恰好趕上這場21世紀的改名風潮。