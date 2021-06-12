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台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

以洛杉磯為師 看台灣疫情走向

老鄭／洛杉磯

根據洛杉磯地區疫情狀況，看台灣疫情走向。洛杉磯地區，包括洛杉磯縣(County of Los Angels)、洛杉磯市(City of Los Angels)、巴沙迪那市(Pasadena)及長堤市(Long Beach)，總人口1003萬9107人 (2019 人口普查）。據洛縣公共衛生局官網6月1日公布， 自去年2月底開始截至5月31日疫情統計如下：

1. 共計124萬4161人確診新冠病毒。確診人數占總人口12.39%。2. 因新冠病毒死亡2萬4346人。死亡人數是確診人數的1.96%。3. 因新冠病情曾經住院人數為8萬8373人，為確診人數7.1 %。

洛縣並沒有進行普篩，篩檢是自發性，例如感覺不適或工作需要等，篩檢狀況跟台灣類似。當然洛杉磯地區可能有很多人不在乎新冠病毒，才導致疫情嚴重。

下面以兩個亞裔為主的社區（亞裔占人口比例六成以上）作為例子。

1. 亞凱迪亞市，確診人數2731人，死亡137人。新冠確診比率為居民人數的4.729%。

2. 聖瑪利諾市，確診人數383人，死亡10人。新冠確診比率為居民人數的2.885%。

這兩個城市都是洛杉磯地區著名的華人集中城市，也是亞裔疫情相對最好的兩個城市之一。聖瑪利諾市居民大多是高端專業人士，都是單一住宅且深宅大院，只有少數餐館及辦公室，是洛杉磯地區防疫模範生。亞凱迪亞市有部份集中住宅及不少商業建築、大型購物中心、老人院及跑馬場等，因此亞凱迪亞確診比率比聖瑪利諾要高。

但不要以為亞凱迪亞市確診病例4.729%很高了。以洛杉磯200多個城市及地區來說，亞凱迪亞市可能還排在前20名。洛杉磯地區有些城市或地區的新冠確診率，已超過居民人數兩成。

台灣人口密度，尤其雙北市，可能至少是聖瑪利諾市的40倍。大多數人使用大眾運輸系統，即使台灣大多數的民眾對疫情的自覺性及警覺性都比美國高很多。

台灣防疫做得好，如果台灣染疫率是聖瑪利諾市的十分之一，那麼也有將近千分之三的人會染疫。也就是說2350萬人中會有約7萬人染疫。台灣要提高警覺性，大意不得。

在疫苗沒有問世以前，防堵及封城確實有功效。現今世界已經逐漸解封，人與人交往開始活絡。又因為各種變種病毒，防堵已經失去原有功效，看起來疫苗是一個解方。今年1月，疫情最高峰時，洛杉磯每天確診人數高達3萬2000人；如今每天確診在100、200人左右。在加州，新冠疫苗普及率已高達七成。洛縣估計以現在施打速度，在8月可以普及到八成，達到群體免疫。

5月29日是美國的長週末，是疫情爆發以來，搭飛機人數最多的時候，全美球場、賽車場以及海灘擠滿人潮，正是測試疫苗是不是有效最好的方法。我們可以觀察6月15日到30日的確診病例，如果沒有大爆發，就真的可以說疫苗非常有效。

請台灣政府加緊努力，一方面加速本土疫苗研發，再者發揮購買美國軍火的精神，一定能買到國際上認證的疫苗，才是全民之福！

洛杉磯 台灣 疫情

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