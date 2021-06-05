吃盡疫情苦 疫苗樂透世界也瘋狂

聯邦疾病防治中心(CDC)最新統計，全美已發出3億6631萬4625劑疫苗 ，其中已施打2億9370萬5050劑，有1億6715萬7043人已接種至少第一劑疫苗，1億3441萬8748人已完整接種，代表全美約一半人口都接種過了，大家都期盼疫情漸趨穩定，社會及生活盡快恢復正常。從航空業運量激增、旅遊回升、遊輪將重啟，在在顯示被禁足一年多的人們按捺不住了。

但華盛頓郵報報導，全美接種率最低的十個州，有七個州位於南部，包括密西西比州、喬治亞州、阿拉巴馬州及阿肯色州等，至少接種一劑疫苗的比率僅約37.9%。

針對各州確診率、死亡率及住院率進行分析後發現，接種疫苗偏低的地區，病毒仍持續擴散，公衛專家也指出，染疫風險最高的族群，正是尚未接種疫苗的人，未接種疫苗者確診率較全國平均標準高出73%；公衛專家擔心夏天到來，民眾群聚在有空調的地方，可能導致疫情再度升溫。

媒體報導，某些移民 社區受疫苗陰謀論影響，堅決拒打，例如「政府透過新冠疫苗為無證移工植入晶片」、「新冠疫苗讓移民變成不孕，而無法生下美國籍孩子」、「死亡疫苗讓人接種十年就沒命」等謠言，在社群網站瘋傳，消息來源經常自稱醫師或專家學者，視頻或貼文發布立即被轉傳數萬次或數十萬次，使全美的疫苗覆蓋率往上增加的希望遇到瓶頸。

華盛頓郵報報導，這些言之鑿鑿說著疫苗要讓移民生不出小孩，對於加州農業區從事勞力工作的西語裔社區造成重大影響效果，導致許多民眾堅定拒絕接種疫苗。

因此美國各地紛紛推出打疫苗拿好康活動，吸引躊躇不前的民眾接種，諸如接種疫苗者可拿免費的甜甜圈、食品雜貨、棒球賽門票，甚至還可以拿到儲蓄債券，各式絕招紛紛出籠。

在紐約曼哈頓Union Square，紐約客只要出具已接種至少一劑疫苗的證明，就可以獲得一支免費大麻菸捲。阿拉斯加州 特地宣布，為降落當地機場的所有民眾，免費施打新冠疫苗，而且要打輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗可以自由選擇，提振低盪已久的旅遊人氣。

有趣的是，6月底即將在佛羅里達州登場的Teenage Bottlerocket搖滾音樂演唱會，為鎖定青少年及年輕族群，主辦單位祭出奇招：已打疫苗者門票收費18元，沒打疫苗者門票收費則要999.99元。

最大手筆的好康，莫過於加州政府新近宣布一項Vax for the Win樂透抽獎活動，最大特獎是150萬元十名，頭獎5萬元30名，200萬名普獎可獲得50元現金或禮券；凡12歲以上已至少接種一劑疫苗的居民都有資格參與，總獎金高達1億1650萬元。也因為獎金金額過高，引發州民意見兩極，認為有鼓勵大眾延遲接種疫苗之嫌，而且將來若有另一種超級病毒出現，是不是要用更多獎金才勸得動民眾？

無獨有偶，在地球另一端，澳洲民眾因顧慮副作用抗拒疫苗，造成澳洲目前接種率僅約2%。澳航（Qantas）也特別推出打疫苗抽大獎活動，提供10個超級大獎，至少每一個省和領地，能夠一家四口在一年內不限地點、不限次數搭乘澳航和捷星（Jetstar）旅行，藉此希望能提高疫苗接種率，並讓澳航生意早日回歸常軌。

另外，香港房地產大亨在寸土寸金的香港，提供一間嶄新大樓公寓作為獎品，18歲以上港人只要接種兩劑疫苗，都可參加，大獎是價值1080萬港幣（約140萬美元）的高樓公寓。

看來，新冠病毒大鬧人間一年多，緊繃久了彈性疲乏，思維也都改變，為了疫苗樂透，世界也瘋狂！