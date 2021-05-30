高處不勝寒 中國發生政變的揣測

英國前資深外交家在《加拿大郵報》刊文，斷定習近平 下台勢在必行。中共20大漸近，中國 是否政變，習近平是否下台？國內不可妄議中央，海外議論吱吱喳喳。

政變是改朝換代，歷史變革的催產婆。有人成功黃袍加身，有人慘敗家破人亡。中國歷史朝庭大小政變多如牛毛，最著名的十大政變驚心動魄，家喻戶曉。李世民玄武門伏殺太子大哥李建民、三弟李元吉，誅殺兩人全家，成為唐太宗，建立大唐王朝。

宋太祖趙匡胤與胞弟趙匡義書房徹夜對酒暢談，凌晨燭影斧聲，弟襲兄位，成了千古迷團。千古大帝康熙末年，14子奪位驚心動魄，雍正聯手13弟，擊敗皇子三個團夥，驚險獲勝。中華民國蔣中正五次險被暗殺，兩次被迫下野。

征戰一生的毛澤東，27年三廢立儲，為維護信念和權力筋疲力盡；文革驚歷武漢軍區司令陳再道720兵變落荒而逃。撿了皇帝桂冠的官家子弟習近平，在位前五年傳經歷十次暗殺未遂。權力是雙刃劍，可以殺害政敵但隨時也會傷了自己，不施仁政，當皇帝臥不安眠。

習近平為政八年，任期將滿。縱觀其治國理念，左怕狼，右怕虎，想走中間偏左之路，懼怕胡耀邦、趙紫陽的資產階級自由化毀了共產黨紅色江山，因而長期打壓政治經濟文化的右翼精英，馬雲之輩被視為肉中刺，必欲除之而後快。

習近平崇拜毛澤東的威權，學習毛的統治手法，自認為中國已強大，他可以統一祖國，取代美國 領導世界。習摒棄右翼，利用左翼，重用習家軍，不走老路(毛)，也不走邪路(鄧)，走自己特色的社會主義道路。

八年勵精圖治，反腐倡廉，徹底收回香港，高舉愛國大旗，強力抗擊西方列強，贏得毛左一片喝采。中國老百姓只要有飯吃，不管誰上台就擁護誰。西方政客認為黨內外大部分人反習，是不切實際。習擁有不淺的社會基礎，海外政客及時評人必須正視。

如果中國現在公投選總統，習近平必將高票當選，黨內無出類拔萃對手，習亦將連任，如身體不出事，亦如普亭將終身執政。權力是統治者的春藥，掌權的幸福快感，將使他們鞠躬盡瘁，死而後已。

對中國政局預判的另一個誤區，是政變。此說不了解中國軍情。毛澤東熟讀史書，文韜武略，使用分而治之，朝中左右平衡理政。毛一生緊抓軍權，嚴防兵變。毛吸取古代及民國軍頭獨大，軍閥治軍獨霸一方，與朝庭對抗的教訓，用挖牆角，參沙子辦法治軍，黨委集體領導，班子五湖四海，司令軍長無獨斷之權，大軍區調兵之權只限一個連，後勤糧草彈藥另行控制。

文革期間流行一個說法：想奪老毛的權，非得四大軍區加北京衛戍區，另加8341警衛師方能成功，可見中國軍事政變之難。

中國近代最成功政變，首屬華汪發動的1976年10月6日的宮庭政變。毛澤東臨終立儲不明確，接班潛在腥風血雨危機。華國鋒、汪東興密謀，取得葉劍英支撐，神不知鬼不覺出動御林軍，發動懷仁堂政變，不費槍彈，逮捕四人幫，鄧小平復出，結束文革，走改革開放權貴資本主義道路，中國歷史走向新時代。

現今中國政局，習近平嚴控槍把子、刀把子和全國宣傳機器，看似穩如泰山，但八面樹敵，盟友失落，連鐵桿老友王岐山都戰戰兢兢，成了報幕員。天有不測風雲，人有旦夕禍福，海內外暗潮洶湧。 526超級血月驚現，京城出現白虹貫日。未來中國會發生什麼，明年20大結局如何，只有天知道。