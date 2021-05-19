誰敢打開文革的潘朶拉盒子？

5月16日，中國 文革55周年。55年了，文革的幽靈還在中國上空徘徊。有人希望，你早日被埋葬，有人呼喚，你早一天回來。

多年前鳳凰網曾做民調：反對文革42%，支持文革58%，溫家寶等黨內反文革派手抖了。企圖借文革上位的紅二代精英薄熙來，被送進了秦城。

歷史已得出毛澤東犯天下之大不韙，自亂天下的起因。毛認為黨內出現修正主羲，資産階級就在共産黨內，老二劉少奇奪走他大部分權力，毛幾乎成孤家寡人。毛利用他在工農兵中的強大威望，聯合林彪、周恩來發動文革，砸爛黨政機關和公檢法，大中學停課鬧革命，紅衛兵全國串聯，破四舊，批鬥幹部及各行業精英，全國大亂，實行軍管。

造反派全國奪權，建立忠於毛的紅色政權。毛與接班人林彪內訌，林逃亡殞身，全國迷惑不解，之後批周恩來，民心大失。立儲不明，華汪葉宮庭政變，文革派覆滅。鄧小平復出改革開放，文化大革命徹底失敗。文革被鄧小平、陳雲中央定性為「十年浩劫」。

鄧小平走資本主義道路，向西方和日港台開放，中國獲得30年經濟繁榮，官僚家族貪污腐敗，底層工農大眾沒有獲得開放紅利，反而被政府推到頭上的醫療、教育、住房三座大山壓得喘不過氣，草民怨聲載道，家裡神位掛上毛像，工農懷念毛時代的社會平等和幹部兩袖清風，毛左的社會基礎為沒有得到紅利的退休幹部、下崗工人、老貧農、工農兵大學生、窮人幾乎都是老毛支持者。

習近平 家族是文革受害者，飽受文革之苦，照理對文革應深惡痛絕，沒有為文革翻案的理念和動機。但事與願違，上台八年，教科書兩次為文革翻案，都在一片反對聲中龜縮。最近發表中共簡史，又再次為文革翻案，重新定調文革，否認十年浩劫，而是艱辛探索，取得偉大成就。司馬南等老左歡欣鼓舞，自由派憤恨不平，習近平左衝右突，忽左忽右，進退失據，猶如醉漢掌舵。

中國著名導演 馮小剛憂心忡忡，認為「中國必然再發生文革，我會看到這一天。」自由派調侃：「那麼多人喜歡文革，畫一大塊地方做文革特區，讓他們再生活在文革年代，在那裡天天跳忠字舞，看樣板戲，唱語錄歌，用糧票布票，過幸福的社會主義生活。」

習近平憑父親餘蔭登大位，政論家指其胸懷大志，天天做統一祖國統率世界美夢。不學有術，任人唯親，左右翼精英皆棄之如敝屣，習家軍獨攬大權。窮八年精力，打爛舊軍隊建制，立五大戰區，死抓槍桿子刀把子，全國宣傳機器變成袁世凱的《順天時報》，全力為一尊歌功頌德，修改黨章，為終身制鳴鑼開道。

習近平為文革翻案，實非本意，而是小和尚念經，有口無心。比肩毛澤東，終身執政，司馬昭之心，路人皆知。

毛澤東有本事有膽量發動文革，造自己朝庭的反，天下大亂無所畏懼。半個世紀後，習近平夠膽打開文革的潘朶拉盒子嗎？未經風浪的舵手，不過是葉公好龍罷了。