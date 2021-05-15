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道德經中的易經數理

段建華／洛杉磯

由道德經聞名於世的老子，表面上似乎對易經隻字沒提，其實他是深受易經薰陶，把對易經的感悟和心得，用自己的語言，拓展到了更精闢的内涵。甚至很注重易經的規矩和指導，連道德經的章節數理，都講究易經八卦象數。

眾所周知，道德經有81章，不管前後順序，其中《道經》37章，《德經》44章。

81章的81，在易經中叫「地天泰」卦(000 111)。如果說易經的根本是在講天地、講乾坤，那麼易經中講天地乾坤間關係，最重要唯一的一卦就是地天泰卦。泰就是通，天地的通，就是無形的陰陽二氣相通，能量交融，量子糾纏，心靈感應等。這正是老子道德經的核心思想「道」。所以地天泰卦的象數81，是老子當仁不讓而取的，既是他的期許，也是道德經的主題。

道德經的「道經」有37章，八卦象數37在易經中叫「火山旅」(101 100)卦。 旅就是行，行就要循道。所以執著的老子把道經嚴控在37章中，以滿足易經火山旅卦的37數理。

道德經的「德經」有44章，44在易經中叫「震為雷」卦，震卦的根本，是講人的心態和涵養。正所謂「震來虩虩」，是謹言慎行做人的德性，也是老子德經的根本。

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