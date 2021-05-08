﻿「二十年目睹之怪現狀」，是晩清作者吳沃堯的章回小說，描述中國各地亂世的總總現象，著重描繪人性醜惡等怪現狀。一百多年後在美國 ，尤其今年2021，怪現狀何其多！在此只試舉數例。

筆者來美近半世紀，可惜遲了幾年，無法躬逢其盛參加1969年在紐約Woodstock的音樂會。當時有多達40萬年輕人與會，沒有治安人員監控，除了大麻煙味外，三天音樂會中大家自得其樂、沒有滋事打鬥、在和平共處下圓滿落幕！

Woodstock的40萬群眾，不論族群膚色及政治區別，能和平共處，是如今仍令人稱道的現象，可惜不是美國目前的現狀！今年2021，52年後的1月6日，上萬群眾攻擊華府國會，只是出於政治理念不同！尤有甚之，暴民想活捉眾議院領袖波洛西、把副總統潘斯施以吊刑！在崇尚民主制度及言論自由的美國，這種極端反政府的「怪現狀」在美國前所未有！

由於新冠疫情 ，洛杉磯時報建議，失業民衆無需經驗，可以找十種工作，譬如替狗的主人「遛狗者」為其一，時薪24至30元。薪水不錯，但值不值得為狗送命？

月前歌星女神卡卡的遛狗人，在洛杉磯市遛狗時被搶，在與匪徒掙扎護狗下挨了數槍，三隻名狗中的兩隻被搶走，遛狗人送醫急救。狗主人卡卡迫不及待欲贖回她的愛狗，提供贖金高達50萬元，且既往不究！好在洛警把五位搶狗傷人的匪徒及時捕獲。那位保護愛狗的遛狗人幾乎為狗喪命，24-30元的遛狗時薪，和高達50萬的贖狗金額相對比較，美國的「凡人不如名狗」，是否也是「怪現狀」？

目前在印度的疫情慘絕人寰，是否戴口罩 仍為防疫重點。但在近日一位反對戴口罩的共和黨議員，仍然逼問佛奇醫師：「什麼時候我們才能重返自由？」佛奇醫師期望這位民意代表，能分辨戴口罩防疫措施和個人自由無關，但他也只是對牛彈琴、浪費口舌！這種執迷不悟的議員，有資格代表民意不也是個「怪現狀」？

美國今非昔比，怪現狀不勝枚舉！對於美國的怪現狀，我們能夠做些什麼？對於能夠掌控的怪現狀，我們不能坐視不顧，必須要求改進！對於不能改變的怪現狀，我們只能見怪不怪，但不隨波逐流，且自求多福！