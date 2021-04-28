台灣擠在美中爭霸的夾縫裡

兩國爭霸，以第三國為戰場，聽起來很荒謬，很窩囊，但確實有過。茲舉一例。1904年，日本和俄國為爭亞洲霸權，掉進修昔底德陷阱，決定兵戎相見，結果在中國 東北開戰，使中國無辜老百姓死傷慘重，生靈塗炭。中國滿清政府積弱，在世界舞台上展露無遺。

戰爭的結果震驚全世界。蕞爾小國日本居然打敗了地大物博的俄國，成為第一個打敗歐洲強國的亞洲國家。英美在東北也各有其既得利益。1905年，美國 的羅斯福(Theodore Roosevelt)總統出面調停，乃有美國的樸茲茅斯之會，締定了樸茲茅斯條約(Treaty of Portsmouth)，結束戰爭。但其後果餘波蕩樣，一直到二戰結束。

美中爭霸，戰場不在美國，也不在中國，而可能在台海，那也是以第三國為戰場。有人也許不同意台灣 是個國家。但到目前為止，在台灣的中華民國有比中華人民共和國更長久的歷史，只是有些野心分子鼓動「去中國化」，夢想建立「台灣國」，遂予爭霸者以可乘之機，形成今日兵凶戰危的局面。

要避免使台灣老百姓來作這種無謂犧牲，一個勤政愛民的領導人應展現智慧和謀略。要知道無論爭霸誰勝誰負，無論台灣死傷多少人，誰也不會來幫你建立台灣國，誰也不會來承認台灣國。美國也絕不敢納台灣為第51州。仍在做黃梁大夢的人該醒醒了。

將自己的家園變成別人家的戰場，甚至把自己的國家變成一個聽命於強國的次殖民地，都是不智之舉。這場以台海為戰場的戰爭本來是可以避免的。事到如今，還不是完全沒有化解危難的機會。但蔡英文不智的舉措如罔顧民意，控制媒體，玩弄司法，窒息反對黨，撐著民主的大旗來行反民主之實。

台灣應是民主自由的燈塔，沒有了民主，也就沒有了令人稱道的價值。蔡英文的所作所為，事實上是動搖國本。又如草菅人命，進口美國萊豬和日本核食，一味媚外，喪權辱國，即使沒有戰爭，也只能一步步把台灣變成次殖民地，讓台灣走進死胡同，脫身不得，可不慎哉！不知將來的歷史學家們，會如何來看待台灣在這個兩強爭霸戰爭中的角色。（作者為亞利桑納大學榮休教授）