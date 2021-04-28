我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

台灣擠在美中爭霸的夾縫裡

鮑家麟（亞利桑納州）

兩國爭霸，以第三國為戰場，聽起來很荒謬，很窩囊，但確實有過。茲舉一例。1904年，日本和俄國為爭亞洲霸權，掉進修昔底德陷阱，決定兵戎相見，結果在中國東北開戰，使中國無辜老百姓死傷慘重，生靈塗炭。中國滿清政府積弱，在世界舞台上展露無遺。

戰爭的結果震驚全世界。蕞爾小國日本居然打敗了地大物博的俄國，成為第一個打敗歐洲強國的亞洲國家。英美在東北也各有其既得利益。1905年，美國的羅斯福(Theodore Roosevelt)總統出面調停，乃有美國的樸茲茅斯之會，締定了樸茲茅斯條約(Treaty of Portsmouth)，結束戰爭。但其後果餘波蕩樣，一直到二戰結束。

美中爭霸，戰場不在美國，也不在中國，而可能在台海，那也是以第三國為戰場。有人也許不同意台灣是個國家。但到目前為止，在台灣的中華民國有比中華人民共和國更長久的歷史，只是有些野心分子鼓動「去中國化」，夢想建立「台灣國」，遂予爭霸者以可乘之機，形成今日兵凶戰危的局面。

要避免使台灣老百姓來作這種無謂犧牲，一個勤政愛民的領導人應展現智慧和謀略。要知道無論爭霸誰勝誰負，無論台灣死傷多少人，誰也不會來幫你建立台灣國，誰也不會來承認台灣國。美國也絕不敢納台灣為第51州。仍在做黃梁大夢的人該醒醒了。

將自己的家園變成別人家的戰場，甚至把自己的國家變成一個聽命於強國的次殖民地，都是不智之舉。這場以台海為戰場的戰爭本來是可以避免的。事到如今，還不是完全沒有化解危難的機會。但蔡英文不智的舉措如罔顧民意，控制媒體，玩弄司法，窒息反對黨，撐著民主的大旗來行反民主之實。

台灣應是民主自由的燈塔，沒有了民主，也就沒有了令人稱道的價值。蔡英文的所作所為，事實上是動搖國本。又如草菅人命，進口美國萊豬和日本核食，一味媚外，喪權辱國，即使沒有戰爭，也只能一步步把台灣變成次殖民地，讓台灣走進死胡同，脫身不得，可不慎哉！不知將來的歷史學家們，會如何來看待台灣在這個兩強爭霸戰爭中的角色。（作者為亞利桑納大學榮休教授）

台灣 美國 中國

上一則

香港與虎謀皮被虎噬 民主付東流

下一則

中共非傳統官僚主義 病根在習近平

延伸閱讀

控蘋果濫用市場主導地位 俄羅斯祭1210萬美元罰款

控蘋果濫用市場主導地位 俄羅斯祭1210萬美元罰款
外交齟齬升溫 俄列美為「不友好國家」

外交齟齬升溫 俄列美為「不友好國家」
台海若有突發狀況 傳菅義偉政府已討論自衛隊法律運用

台海若有突發狀況 傳菅義偉政府已討論自衛隊法律運用
俄國「僅部分撤兵」 學者：俄烏情勢隨時升溫

俄國「僅部分撤兵」 學者：俄烏情勢隨時升溫

熱門新聞

印度大悲劇 反映富國不應自掃門前雪

2021-04-25 02:00

溫家寶憶母貼文被禁刪 問題嚴重了

2021-04-21 02:00

疫情後物價漲 儲蓄增 房價飆 窮者更窮

2021-04-23 02:00

拜登派陶德考察 台灣應對似不及格

2021-04-20 02:00

中國疫苗全球第一？ 真假引發論戰

2021-04-27 02:00

對抗仇視亞裔犯罪 為何有人不贊成？

2021-04-26 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗