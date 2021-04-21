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和緩台海兩岸關係的建議

矽言（加州矽谷）

拜登政府上台後，內政與外交上有重大調整。內政上除了提出大規模基礎建設與科技發展方案，配合以近2兆元特別基金，尋求國會支持他的開發計畫。主要著眼改進美國基礎建設，以提升經濟與科技的世界領導地位。

外交上則以民主與人權為標準，組織亞太地區聯盟，施行以圍堵中國為主，輔以與中國競爭為目的政策。台灣位於美國防堵中國第一島鏈關鍵地位，成為拜登政府極力拉攏對象。川普政府時期開啓大量軍售，外加國會通過多項友台法案，拜登政府不僅承續政策，且有更加綿密的圍中策略。中國政府因此加強對台軍事壓力，兩岸緊張情勢急劇增加，舉世矚目。

中國40年改革開放後，在各領域都有極大改進，國家經濟總量躍升為世界第二，僅次於美國。各項進出口貿易總額都超越美國，形成世界工廠與最大消費市場。各項軍事裝備與先進武器快速成長，經濟與國防力量躍上世界第二，美國獨大地位也受影響。台海兩岸統一，變成中國領導人的使命與實現目標，中美在台灣問題上的矛盾也越發尖銳。

台灣地狹人稠，資源缺乏。過去70年慘淡經營，經濟與人民生活有很大改善，部分科技產業也有傑出表現。然而國際貿易40%集中大陸市場，兩岸商貿與人民往來非常熱絡，加上同文同種，人民交流毫無障礙。雙方若能和平相處，等兩方人民經濟生活水平差異縮小，將來可有條件走向和平統一，這是大陸政府最希望的發展。

然而過去30年，由於台獨政客打著民主自由旗幟取得政權，從教育和各項行政實施去中國化政策，導致台灣年輕人有獨立與仇中思想，而台灣經濟發展卻相對遲緩不振。同時，大陸飛躍進步造成兩岸經濟與國力發展差距越來越大，進一步加速大陸武力統一台灣的步伐。

如今台海兩區雖有自己的政府，然而兩岸人民同屬一個中華民族則毋庸置疑。為了兩岸人民福祉，避免戰禍發生，應是所有華人衷心希望，筆者不揣淺陋，願略抒一願如下。

在一國兩區的事實下，個人以為一個解決因內戰而延續迄今，並造成一國兩區現狀，簽訂兩岸和平協議方案可行。此一協議在一個中華民族的共識下進行，必將符合中美台三方利益，並可經由聯合國安理會見證而促進此協議的可行性。

大略簡述原則如下。一，兩個地區政府與人民各自保有原來制度，台灣保有大陸與台灣的主權，但只擁有台灣的治權，大陸也保有大陸與台灣的主權，但只擁有大陸的治權，兩區政府互不干涉對方內政。兩區人民的旅遊、文化交融、商貿往來不受限制。台灣放棄與獨立有關的活動，在文化與教育方面不得排斥與中國有關的地理、歷史與文化關係。

二，兩個地區的國防武力互相不以對方為假想敵，並設立軍事互信機制。以海峽中線為各自管轄區域，軍事人員與飛機船艦應定期友好互訪，建立互信與友誼。中方同意美國可銷售機艦與防衛性武器裝備給台灣，也可到訪台灣，如同訪問香港一樣，惟需事先獲兩區政府共同許可。

三，外交方面，兩岸外交休兵。台灣可在與中國大陸建交的國家設立台北辦事處。同理，大陸亦可在與台灣建交的國家設立北京辦事處，公開參與官方活動。在聯合國大會與下屬國際組織，可設立港澳台特區席位(一國兩席)供各特區政府參與各項國際活動。

四，和平協議以30年為有效期，到期前三年如能經由和平協商達到兩岸統一，協議即可終止。否則和平協議可再延長30年。

五，為達到本協議有效執行，雙方同意由聯合國委任代表協調、公證、監督並定期向安理會提出執行報告，如有違反事項，可由安理會全會協調解決，常任理事國的否決權不適用本協議，台海兩區政府同意執行。

個人以為上述和平協議具有平等公正，兼具人權與民主的考量，兩岸長久和平極有可能達成，兩岸人民的福祉也會獲得保證，台海危機與中美兩國的戰爭衝突自然消失於無形。

台灣 中國 美國

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