致拜登：仇恨亞裔絕非愛國行為

拜登總統閣下：想來您一定了解目前在美國 境內強烈的「反亞裔 」現象，我們認為在一定程度上，這種現象與最近中美關係惡化有直接關聯。

很多美國民眾，尤其普羅大眾認為，仇恨亞裔或攻擊亞裔是一種「愛國行為」，並會得到美國政府的支持或默許。我們再次懇請您，立刻訓令您的閣員及高級幕僚，在提到與中國 有關的話題時，降低他們的音量與敵意，更不可作不實指控。

譬如中國在新疆境內的「種族滅絕」。請問美國政府能拿出任何具體證據嗎？美國能證明今天中國與當年的納粹一樣曾作出「種族滅絕」的行為嗎？萬人坑在何處、有照片證明嗎？如果拿不出證據，那就是刻意抹黑中國政府，刻意作出不實指控。中國並不是一個完美的國家，但應該不會有這種完全離譜的行為。

一個有效的外交政策，不必要仇視對方，更不可作不實指控，強有力的外交政策，最重要的是要誠實，要用技巧，要實事求是，任何感情用事的謊言，經不起考驗。外交是一門深奧的藝術，是人類用來解決國際間矛盾的手段。外交不是潑婦罵街，更不是流氓在巷子裡打群架，美國不必走中國的「大聲外交」路線，也不必以「音量」與「仇恨」取勝。

請記住美國先賢的名言—「語言溫和，但不要忘了帶大棒子」。我們絕對支持您的外交政策，但必須指出您的國務卿與國家安全顧問，在處理中國問題時，展現了太多不必要的敵意，這些敵意加上不實指控，是造成目前美國境內仇恨亞裔運動的最重要原因。