SB-82法案暫擱置 小心復活

﻿據報導，最近幾乎每天都有華人 遭到仇恨犯罪、肢體受傷。加州 民主黨參議員斯金納（Nancy Skinner) 提出「重罪輕判」的SB82法案只是雪上加霜，如果通過將使更多民眾包括華人，失去法律適當的保護而受害。

2014年，第47號提案把950元以下財產犯罪由重罪改為輕罪，已使偷竊罪案大輻增加，受害的民眾及商家不堪其擾、防不勝防，任匪徒宰割。

曾幾何時，和荒謬的47號提案相比，現在SB82法案有過之而無不及：不涉及「重傷」、未使用「致命武器」的「搶劫重罪」將會降低為「小偷輕罪」。如果此案通過，匪徒大可以壯膽在白晝或是入室行搶，只要不使用在法律狹窄定義下所謂的「致命武器」，如刀槍等犯案就算是「輕罪」。

試問：如果使用棍棒打家劫舍，難道棍棒就不會致人於死？棍棒算不算是「致命武器」？而且「重傷」的定義是什麼？被打破頭、打腫臉的結果因人而異，有人可以包紮後回家，也有人因體弱則需住院！而重罪輕判在SB82法案下，罪犯也許可在交保後候傳、甚至告誡了事，「重罪輕判」只會使重罪罪犯消遙法外，一犯再犯，加州將成為一個重罪罪犯的天堂，民眾及商家今後的安全堪虞。

好在加州民眾及時醒悟，聯名致電加州兩黨的參眾議員 ，強調SB82為害的嚴重性，參與此活動的華人也不計其數。在強大的反對聲浪下，參議會撥款委員會一致投票，將此案列為擱置案件，待日後再復議。

由於民眾全力發聲反對SB82，已打通了第一關，暫時保住加州目前不會成為重罪的罪犯天堂，再此要給那些民眾點讚！但不能掉以輕心，必須確保此提案在今後覆議時不會過關，應該不時提醒民意代表：如果SB82 通過後對於加州的危害及覆水難收的結局。為了公共安全及加州前途，民眾必須同心協力、過關斬將，讓這個擱置的SB82提案胎死腹中。