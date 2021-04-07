我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

春江水寒 中國經濟恐陷入蕭條

楊聯遜（紐約）

春節前後，內地流出大量短視頻，拍下中港澳經濟大衰退的慘景，各城市繁榮地段生意蕭條，店鋪不少關門大吉或掛出轉讓廣告。

中國百年老店，馳名中外的狗不理包子，北京王府井和前門大街的門店月前倒閉。中國最繁華的第一商業街上海南京路，不少店鋪轉讓或關門。天下第一關的深圳海關羅湖商業城，門可羅雀。遊人如鯽的花園城市廈門，中山路人流少了一半，中心商圈不少店面轉讓或拉閘。

杭州有商場二樓只租出兩間鋪頭，其餘店面掛牌招租，四年沒有租客。經濟蕭條幾十年未見。澳門賭場冷冷清清，澳門經濟的頂梁柱搖搖欲墜，慘不忍睹。東方之珠黯然失色，經濟慘淡百年未遇。

號稱世界工廠，雇用勞工上千萬人的廣東東莞，大量外資和台資工廠近兩年紛紛孔雀東南飛，上萬人的台資鞋廠、電子廠，絕大部分外遷，人去廠空，連帶附近街道店鋪骨牌般倒閉，火車站少見人影，各地一片荒涼，為改革開放40年來滑鐵盧般的經濟衰敗。

用工幾十萬人的三星手機率先遷往越南，美國蘋果手機代工廠富士康，逐年遷往越南、印度、墨西哥，85萬工人將失去飯碗。外資在中國雇用4000萬工人，政治環境，官員受賄，高工資三大壓迫，勢將迫使外資紛紛撤出中國。

筆者原香港燈飾廠在東莞常平有500名工人，為保障生產和生意安全，公司每年春節、五一、中秋三大節日，按時恭敬向海關、公安、稅務、衛生局村鎮等頂頭管理部門送每次3萬元的大紅包，沉重加大廠家的生產成本，工人工資已遠超東南亞三倍。

商人唯利是圖，為減輕生產成本，工廠外遷已勢在必行。中國必將失去世界工廠地位。中國改革開放標竿深圳，近幾年工商業隨看外資外遷，早已失去昔日的輝煌，工廠店鋪關門隨處可見。

民營企業占中國就業人數近30%，是國民經濟的頂梁柱，經濟不景氣，小型工廠商店大批倒閉，失業人數眾多。養肥的大型民企成為待宰羔羊，打土豪分田地，馬雲、孫大午束手就擒，民營企業家膽戰心驚。三大支柱之一的房地嚴重供過於求，用工甚多的建築裝修行業，工作大部分停頓。

老狐狸李嘉誠、潘石屹人資雙跑，城中心就是萬達廣場的王健林負債累累，徹底退出房地產。紅極一時的影視明星李亞鵬投資雲南麗江別墅地產，成了爛尾工程，身背重債，日前北京法院判賠合夥人頭期4000萬債務。李亞鵬欲哭無淚，淚稱已無路可走，誰能拉他一把，跪下都可以。

各大房地產公司債務累累，求生不得，求死不能，宣布中國房地產的徹底破滅！東北、西北、西南的荒涼，牧童騎牛橫笛，春風不度玉門關。

央視歷來報喜不報憂，整天高唱繁榮富強，風景這邊獨好，只能麻醉愚民，勒緊褲帶，告別40年繁榮，有氣無力地哀唱「最美不過夕陽紅」。

中國 房地產 澳門

上一則

「得台灣者得天下」台灣這麼重要？

下一則

紐約客談／反仇恨亞裔運動如火如荼 然後呢？

延伸閱讀

吃餅乾、咬崩牙…原來有鑽石

吃餅乾、咬崩牙…原來有鑽石
車用晶片不足 韓現代、起亞恐停工

車用晶片不足 韓現代、起亞恐停工
Honda英國工廠找到買主了 英製Civic今年7月確定停產

Honda英國工廠找到買主了 英製Civic今年7月確定停產
李亞鵬攜女友與家人聚餐 李嫣全程冷對

李亞鵬攜女友與家人聚餐 李嫣全程冷對

熱門新聞

美國基建落後中國 也是糖衣砲彈？

2021-04-02 02:00

誤信東升西降 習近平強推中國模式

2021-04-04 02:00

歧視亞裔惡心 華裔示威發生內鬨傷心

2021-03-31 02:00

北韓伊朗阿富汗連三爆 美中還合作嗎？

2021-04-01 02:00

戰狼和棉花 為習近平「總加速師」添彩﻿

2021-03-30 02:00

仇恨亞裔暴行令人髮指 政客寬容有責任

2021-04-03 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業