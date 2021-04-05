我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

聞風而起

黃晶萍／聖伯納汀諾

西方造謠新疆棉花，民進黨團聞風而起，把棉花白說成是黑，陷中華民族於不義。

新疆 民進黨

上一則

美中邁向競爭對抗 美失去優勢

下一則

譴責種族仇恨

延伸閱讀

不只新疆 自由亞洲電台報導：中國有教育轉換基地關押基督徒

不只新疆 自由亞洲電台報導：中國有教育轉換基地關押基督徒
H&M稱致力於重獲中國消費者信任 網友轟「滾」

H&M稱致力於重獲中國消費者信任 網友轟「滾」
新疆棉機械採摘率70% 趙立堅嗆：強迫機器勞動？

新疆棉機械採摘率70% 趙立堅嗆：強迫機器勞動？
環時起底BCI：幕後金主是美國國際開發署

環時起底BCI：幕後金主是美國國際開發署

熱門新聞

習近平鬥性大發 與天鬥地鬥 與世界鬥

2021-03-28 02:00

美國基建落後中國 也是糖衣砲彈？

2021-04-02 02:00

歧視亞裔惡心 華裔示威發生內鬨傷心

2021-03-31 02:00

拜登說要尋求連任 可收一箭三雕效果

2021-03-29 02:02

北韓伊朗阿富汗連三爆 美中還合作嗎？

2021-04-01 02:00

戰狼和棉花 為習近平「總加速師」添彩﻿

2021-03-30 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船