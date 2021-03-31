中國實質早就沒共產黨了

阿拉斯加美中對話，冰天雪地，沒有融化。

如果下次拜登和習近平 能在他國對話，記者會上，華人記者該問習主席：「你把家人親戚的錢財拿出來與我們共產，好不好？」請想想，他該如何回應？如果習不同意，中國 共產黨實際上就已不是共產黨，仍以共產黨來統治中國人民，就是掛羊頭，賣狗肉，是非法、不合理的。

其實，自毛亡政息，鄧小平改行市場經濟，就是走資本主義道路，早就拋棄共產主義經濟，人民日趨富裕，國家日漸繁榮，到90年代蘇東歐進入共產主義天堂，中國反而未受影響，加上1989年民主運動剛被鎮壓下去，並沒有另一撥人馬上起來要推翻中國共產黨。

中國共產黨不共產了，仍能以共產黨統治中國又30年，打破許多人在蘇聯解體後預言中共 很快就會垮台的推測，豈非咄咄怪事？

以我回國五次，三次抽空去韶山朝聖觀察民情來看，有所解疑。第一次是1992年秋，與內人從長沙坐旅遊車去，儘管導遊湘妹子一路賣力宣揚與播放毛豐功偉績的電視，車上遊客無動於衷，既不鼓掌也不反對，默默無言。抵韶山發現，朝聖者稀少。時當鄧小平走資本主義道路12年，人民初嚐富餘滋味，大家向錢看，蘇聯剛解體，中國前景未卜。

第二次是2007年秋，攜姨姊夫婦倆再遊韶山，隨後又帶浙江朋友父女倆訪奉化蔣介石故居，竟然發現比遊韶山的人多，節假日車排長龍。時當陳水扁主政台灣踩蒋，更與大陸形成強烈反差。

第三次是2013年秋，再帶四川親家夫婦倆租車遊韶山，卻突然發現朝聖者人山人海，參觀故居的幾行隊伍排得很長，好不容易才進去轉一圈。最後，親家母還買了一蹲毛主席塑像回家供奉。時當胡錦濤在軍委主席江澤民控制下主政末期，對官員貪污腐敗橫行毫無辦法，人民反而思念毛反貪運動的清廉時代。

自鄧小平拋棄共產主義經濟，走資本主義道路時期起，既然不共產了，許多黨外人士曾向他建議共產黨改名，不才直到現在也不時撰文建議共產黨改名，叫共和黨，既符合國名，也名副其實執政合理化。

然胡錦濤始終無權力作出政治改變，最後只好聲明不走改旗易幟的邪路，結束其任期，留下一個官員貪腐的局面，給習近平以打虎為名排除異己，鞏固軍權，達成個人獨裁，復辟終身制。

我已經沒有什麼事要回大陸，只好詢訊湖南親友，問現在去韶山朝聖者多否？得到答覆是：「多啊！大陸不乏愚民。」儘管我無法比較2013年的多寡，以此來看，習近平復辟終身制，還是有一定的群眾基礎。

中華大國共產黨不共產了，本來對世界民主社會不再構成威脅，只要中共仍像鄧江胡時代韜光養晦，夾著尾巴做人，既然中國大部分人願意讓中共掛羊頭賣狗肉執政，小部分明智之士掀不起波瀾，美國人就不會多管閒事，頂多像川普只是爭爭商業利益，稱習近平是好朋友，中美和平競爭。

但習近平不知天高地厚，自己有幾斤幾兩，藉前任的經濟發展，中國人口眾多，GDP總量上升到世界第二，就頭腦發熱，在國內強硬推行終身制就罷了，還向香港逼進，不准普選，訂國安法，鎮壓港人。

大陸機艦繞台，海警法日，待時攻台，原本還愁美國鞭長援緩，這一下日本聲明助美援台，日本近台，美日聯合護台，攻台麻煩就大了。

拜登上台，希冀中共對港台有所克制，美中關係才有所恢復。可是阿拉斯加會談，中方始終以內政不容干涉，態度橫蠻，看來難以融冰，不知習近平還要硬到什麼時候，內外全世界樹敵，俄羅斯非蘇聯，還可依靠？如此然能長久終身乎？