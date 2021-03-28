私人擁槍是美國的死結

3月22日，科羅拉多州圓石市一家超市發生槍擊 案，造成10人死亡，震驚全美。這是短短一周內美國 發生第三起濫殺案。喬治亞州亞特蘭大16日發生連環槍擊，槍手闖入三家按摩店殺死8人，其中6名死者是亞裔。全美不少城市因此引起「反歧視亞裔，制止暴力」集會示威。20日凌晨，賓州費城北部尼斯頓大型集會爆發恐怖槍擊案，槍手對一名29歲男子連射14槍斃命，另有5人受傷。

一起又一起槍擊血案再次敲響美國治安的警鐘，美國社會怎麼啦？亞特蘭大槍擊案，兇嫌使用的槍支 是合法購買，犯案前不久才買槍。不難看出合法購槍照樣會越軌犯案，再次凸顯槍支管制問題。

據研究顯示，若購買槍支者有一段「等待期」，也許可轉化為持槍前的「冷靜期」，購槍等待期拉長可能减少11%開槍自殺比率，也可能降低約17%的槍擊兇殺案。

槍支管制問題在美國爭論不休，是一道永久難解的題。我在美國生活30年，耳聞目睹槍支泛濫，亂開殺戒，血案累累，給社會帶來動盪不安。

有人手擁槍後，喜歡拿出來炫耀把弄。我的一位朋友在玩弄手槍時不小心擦槍走火，結果誤射自己，造成一隻眼睛失明。還有家庭出現口角爭吵，最激烈舉動是甩出手槍，威嚇親人；情緒控制不住時就六親不認，乃至槍殺家人，造成家庭悲劇。

在美國開車，除了注意交通法規安全行車，人們還得提醒自己，小心車流中遭受流彈。有人站在天橋上向高速公路車陣發射冷槍，傷害無辜。私人擁槍也影響警察正常執法，案件發生後警察抵達現場，都得小心翼翼靠近目標，防止嫌犯持槍抵抗。

什麽時候美國能全面施行禁槍令，私人不再擁有槍支，就可淨化整個社會。沒有槍的美國會變什麼樣呢？毫無疑問，美國會變得更安全、更自由、更開放。

近日洛杉磯市為防止武器落入不法分子手中，設立槍支回購站，共回收444支槍，每支槍的主人可領最多200元禮卡。這是搜繳槍支的好舉措，給人們帶來一線希望。