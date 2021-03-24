美式的國際正義還能拗多久？

美國 國務卿布林肯 和白宮國家安全顧問蘇利文，在安克拉治與中國外長王毅和中共中央外事部辦公室主任楊潔篪會談，各界都稱是雙方破冰機會，但一開始就出現火花四射場景，會談幾乎毫無共識。

這次會談前，布林肯多次放話，要求中共尊重國際秩序，到了會場布林肯還警告中方，不要和美國對著幹。看到布林肯的言論，真覺得美國強大太久了，所以不自覺認定，美國式價值觀就是國際社會價值觀，美式的是非標準就是國際社會的是非標準。

楊潔箎直截了當拆穿美國人的謊言。楊潔箎說，絕大多數國家都不認同美國價值。當然不認同美國價值觀，比例多寡很難認定，但很難否認，不認同美國價值觀的國家一直增加，而原因是美國人標榜的價值觀出現太多自相矛盾，讓人感覺美國把美國利益凌駕於國際正義之上，而它用國際正義指責別人時，只是揮動假正義的幌子。

當布林肯要求中國尊重國際秩序時，中國過去幾年那一項破壞國際秩序？我一件都想不起來！反過來看，美國過去多少次破壞國際秩序。首先，川普 上任不久就宣稱「巴黎氣候協定」是騙局，旋即退出協定。世界都知當年正是美國勸告國際社會，地球暖化會摧毀人類未來，氣候協定是美國主導下簽訂。

然後，川普政府譴責許多國家在國際貿易中欺負美國，所以違反國際貿易協定，打關貿戰爭，以致七國峰會其他六國領袖指著川普鼻子痛罵他破壞美國建立的國際秩序。

到川普任期最後一年，美國疫情嚴重爆發，川普突然翻臉，痛罵中國又痛罵WHO，宣布美國退出WHO，但美國退出前已拖欠幾億元會費。

美國有沒有資格要求別的國家尊重國際秩序？今日美國就是長期衰退後剩下一點餘威，靠餘威強制世界接受美式國際正義。但美國的餘威還能維持多久，世界首強寶座還能坐多久？

我們從來不認同共產主義，因為它是人類史可怕的思想瘟疫，我們也從不替共產政權辯論他們的正直與清白，因為全世界共產政權都曾犯下滔天大罪。但我們也拒絕認同美式國際正義，因為夾帶著太多假正義。

我以一個歷史事件提醒美國朝野，真正國際正義在真相大白後，會成人類史上的公斷。1962年古巴危機，甘廼迪總統以無比睿智勇氣，迫使蘇聯撤走古巴的飛彈，所以甘廼迪一直是美國人愛戴的民族英雄。

事實真相是美國先在義大利、土耳其設置飛彈基地，瞄準莫斯科，蘇聯才在古巴設置飛彈基地，瞄準華盛頓。甘乃迪派他弟弟羅伯特•甘廼迪與蘇聯駐美大使緊急會商，而美方自知理虧先讓步，以立刻拆除義大利和土耳其基地為條件，換取蘇聯拆除古巴飛彈。

今天中美對抗的是非恐怕也要到關鍵時候才看得清楚。單憑中美近年在國際社會表現，已能清楚斷言，美國宣告的國際正義嚴重缺乏正當性。布林肯罔顧美國破壞國際秩序的紀錄，如何要求別人尊重國際秩序？