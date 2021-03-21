美官員訪日韓 布局抗中有進展

美國國務卿布林肯 與國防部長奧斯丁 15日訪問日本，緊接著17日訪問南韓。雖然他們風塵僕僕旋風式訪問兩國是為了讓他們18日在阿拉斯加州安卡拉治與中共中央外事辦主任楊潔箎與外交部部長王毅會晤時有更強「底氣」，但他們訪問日、韓兩國與成果本身，就有非常重要的政治與戰略意義。

首先，日、韓兩國是美國在東北亞最重要兩個盟國，也是華府在本區推動外交政策的重要支撐點。這次布林肯與奧斯丁首次出訪即選擇這兩國，絕非偶然，而是背後有深沉的戰略與政治計算。

其次，不論是布林肯與日本外相茂木敏充、奧斯丁與防相岸信夫的雙邊會談，或是他們四人2+2的會議，雙方在強化美日安保條約、認定中國 挑戰國際秩序與國際法、危害台灣、香港、西藏、新疆事務，以及美日聯手因應中國與北韓的挑戰、反擊甚至主動出擊，都形成了很高的共識。

第三，雖然他們在首爾的談話，因考慮到南韓經貿上對中國市場的依賴而稍微溫和，但還是強調「有鑑於北韓與中國構成前所未見的挑戰」，美韓聯盟變得「空前重要」，雙方並討論加強團結合作共抗北韓與中國。

第四，布林肯與奧斯丁此次出訪，無疑是以中國為主要目標，不僅在行前聯名在「華盛頓郵報」撰文，呼籲盟國團結一致對付崛起而不負責任的中國，在東京更直指北京不守國際秩序，對內壓迫人民、對外在黃海、東海、台海與南海侵擾四鄰，應該受到懲罰，並強調美日會聯手予以反擊。

第五，他們在東京也和日本外相與防相達成共識，直指中國危害台灣民主，美日兩國並確認台海安定與和平的重要性。布林肯說，美日兩國的共識之一是會對北京的侵略行逕予以反擊，將是日本1996年提出「周邊有事」概念以來，更清晰的對台安全構想。

最後，拜登總統的外交政策才剛剛推展，未來或許還有很多變化起伏，但光是最近這幾手的「起手式」，可能已讓把前總統川普與前國務卿龐培歐罵得一文不值的中國外交官員後悔不已。畢竟，比起單打獨鬥、口水多於實質的川普，外交閱歷豐富、善打群架的拜登顯然更難應付。

（作者為台灣淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授，轉載自聯合報）