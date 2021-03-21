警花賣春敲詐被重判 法院太荒唐

江蘇女輔警勾搭九名政府幹部上床，敲詐372萬元，一審重判13年，罰款500萬，小女子賠了夫人又折兵。法院公告上網，國人茶餘飯後津津樂道。郭美美剛重出江湖，許艷青出於藍，被官府重判，市井小民看官場艷聞，議的是貪官錢多多，睡一夜漂亮小妞，花了十幾萬鈔票。

連雲港市海州公安 分局女輔警許艷，26歲，美艷誘人，秀色可餐，好色男人趨之若鶩。五年間，她先後與九個官員上床，派出所長100萬、中心小學校長45萬，公安局副局長、衛生院副院長、藥庫主管、工會主任，還有三名公安幹警，她共敲詐得款372萬元，最低消費10萬元。

靚女荒稱懷孕，流產、父病、購房等，再三逼男人付款，索回女人的辛勞報酬。淫蟲不勝其擾，終於有人舉報，法院重判敲詐勒索罪。

大陸百姓說十官九貪，大官大貪，小官小貪，除非無能，十九好色。公安、司法、醫藥是富得流油的職業，就連小學校長也拿得出45萬來春宵一刻。影星成龍到處獵艷，近又傳出第二個小龍女，且不認自家是衰仔，一竿打盡天下男人，斷言男人都好色爛滾，劉德華臭罵「萬惡淫為首」。男人有錢就變壞，十之六七跑不了。

所以貪官幾乎都好多二奶。許艷沒錢，但懂得女人變壞才有錢的歪道理。所以出賣美色賺錢，做九人的二奶五年，還弄不到400萬，不夠在北上廣買一套房。美色無價，春宵一刻值千金，男人風流尋歡需付出代價，天下沒有白吃的晚餐，更沒有白玩的青樓，男人吃飽了花大錢肉痛，又把玩物投進牢裡，真是十足的渣男！

敲詐是弱智人士所為，聰明人智取。小女子好財犯了官家大忌，重判13年，網民嘲諷，九個西門慶把小女子弄進牢房，是否想退回風流錢？刑不上貪官淫蟲，百姓怎服？這些小官吏那麼多的錢從何而來，法院為何不追究？小女子敲搾372萬，為何罰500萬？

白付青春肉體，還要倒貼128萬，民女何來的錢倒貼？是否某市長要追回這筆錢？按法律規定，被勒索的財物需歸還原主，若如此，九個渣男白吃白喝了？這種法院荒不荒唐？法律是統治者制定的，表面上是保護全體民眾，實際是保障既得利益者。

官人犯法，官官相護，重判冤判庶民，受害者喊冤上訪又有何用？司法和官場最怕的是輿論監督。傾城之色無價，賣油郎不惜日積月累的所有積蓄十兩銀子，只為花魁一夜春宵。貪官好色又害人，天理不容。許艷案已引起海內外網路和媒體深度關注。民意是天秤，且看法院二審如何收科。