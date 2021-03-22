清除中國病毒謊言 制止仇恨犯罪

拜登總統就任後，於元月26日簽發行政命令，指示司法部與社區合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪，要求聯邦政府不再用「中國 病毒」字眼。行政命令發布後取得一些成效，但仇恨犯罪仍繼續發生，有些地區已由種族岐視語言上升到肢體傷害、打砸搶燒的暴力行為。更危險的是由地面發展到空中，2月24日美國 航空公司（American Airlines)從逹拉斯飛往洛杉磯的航班，兩名來自紐約的女乘客，因涉嫌種族辱駡，並毆打一名要求他們停止辱罵的男乘客，致使該航班迫降亞利桑那州鳯凰城。

據制止仇恨亞裔 组織報告，2020年3月至12月全國收集的仇恨亞裔事件有2808起，高出前些年的500%。為何仇恨亞裔事件屢禁不止？2月19日國會亞太裔黨團（CAPAC）舉辦線上反仇恨犯罪記者會，眾院議員趙美心例舉多起亞裔暴力傷害事件指出，這些都不是偶然事件，川普總統去年在任期間使用的中國病毒、武漢病毒等煽動性字眼，引發針對亞裔的岐視和仇恨行為。趙美心的話撃中了亞裔仇恨事件的要害。

一年多來的事實證明，「中國病毒」完全是川普憑空揑造的謊言：第一，中國疫情爆發後，世界衛生组織派出多名全世界頂級病毒專家到中國武漢實地考察，將新冠肺炎病毒定為COVID-19，得到大多數國家認可。第二按川普説法，新冠肺炎是中國病毒，那中國人就易感染而不易治癒。中國14億人口確診8萬多人，除占5％的重症病人、死亡4000多人外，其餘全部治癒，治癒率95％，疫情很快得到控制。美國3億2445萬人口，到今年元月20日川普下台為止， 確診病例2444萬7835人，死亡40萬1288人。兩項人數都高於中國百倍至三百倍以上，居世界第一。

世界日報2020年12月2日據「美國疾病防治中心最新研究報告」：早在2019年12月中旬，美國國内就已有民眾感染新冠病例。時間地點差不多是中國出現首起感染病例的數周前。

中國自武漢出現新冠肺炎患者，除及時隔離治癒外，並於去年元月23日封城，禁止武漢人外出。美國政府也下令各海關，去年2月2日下午五時起禁止中國公民入境。美國所以確診病例、死亡病人居全世界第一，並不是從中國傳染過來的，完全是川普製造中國病毒謊言誤導民眾，淡化疫情，輕視防控造成。

川普雖然下台了，其謊言流毒還存在，因此當前清除中國病毒謊言的流毒勢在必行。建議美國政府组織各方面力量，向民眾宣傳新冠病毒的真正來源、揭露川普為連選連任打壓中國，爭取極右勢力支持，把病毒政治化、污名化的謊言和造成的危害，正本清源，針對亞裔的仇恨事件，一定會有效制止。