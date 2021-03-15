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加州聖馬刁縣小鎮確診低？實為疫情重災區

佛奇透露社交距離可能縮至3呎 促川普籲支持者打疫苗

災難中洞悉政客的真面目

薛永康 ／洛杉磯

﻿「政治」的定義就是「管理眾人的事」，而政治家就是管理(Manage)眾人的事的公僕。當然，Crisis Management 「危機管理」也是其中一環，公僕應該做的工作。

德州近日經歷一場酷寒的強大風雪災，斷水電、缺暖氣，導致全州幾乎癱瘓。州民在凍屋裹著棉被、在壁爐裡燒掉傢具取暖。冰凍使水管破裂，居民只能化冰雪為水源以沖洗馬桶。

這種困境無法及時解除，在州民求救無門時，德州的聯邦參議員克魯斯(Ted Cruz)這位反對在新冠疫情戴口罩的民意代表，卻拎著一個小行李包，溜到風和日麗的墨西哥渡假，戴著口罩仍被指認出來，在媒體口誅筆伐下匆忙從墨西哥打道回府，不但沒有悔意，仍與福斯台的名嘴Sean Hannity一唱一和，替自己臨陣脫逃找藉口。

愧對災情民眾無獨有偶，除了MIA(Missing In Action)的克魯斯參議員外，德州州長艾伯特(Gregory Abbott)也不落人後，在記者會中，與其及時全力救災，他把困境怪罪於民主黨過去對公共設施設置的不當。在此值得一提的是艾伯特在去年缺乏抗疫器材「呼吸器」(ventilator) 時，建議先把這個救命器材留給年輕病患使用，與他同齡的老人病患則在後面排隊等候，甚至犧牲自己；顯然地，州長不知「老人的命也是命」！ 他身為州長，如果得到新冠病毒，即使身為老人，他的醫療團隊會對他見死不救、譲一位州長自生自滅嗎？這只不過是艾伯特耍嘴皮、冠冕堂皇地譁眾取寵、不切實際的行徑！

目前新冠疫情仍未完全控制，加上傳染快、殺傷力強的病毒變種出現，民眾需要儘快接種，對防疫不能掉以輕心，這是防疫專家佛奇醫師的忠告。但是艾伯特州長對專家苦口婆心的勸告置之不理，決定解除口罩令、准許商家開幕，即使德州的醫護人員認為，提早開放會導致疫情再度爆發。

在任何災害中，選民不難洞悉政客們表裡不一、只顧自己的醜陋真面目。「不經災難不長一智」，選民應睜大眼睛，在今後選舉中注重選賢、而不是選黨，選出真正能以良心來「管理眾人的事」的公僕，尤其災難中，不找「不在場」籍口、不推卸責任、不淡化災情，而是願意挺身而出，接受專家建議，為民眾排除萬難的領導人。

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