探索美國政府體制的病根

牛年春節剛過，德州 就爆發罕見寒潮，往年溫暖的德州，突然掉進零下20度的冰窖，隨之而來的是超過400萬居民斷電、斷水和斷煤氣。燈塔之國一下子被打回石器時代，人們不得不燒木取暖，在極度嚴寒的冬日忍飢挨餓。筆者不禁感嘆，美國 的體制究竟怎麼了？試圖從以下幾個方面分析。

首先，美國政府管理體制太過鬆散，抵禦自然災害的效率極低。2020年以來全世界爆發新冠疫情 ，美國的「民主體制」表現糟糕，既無提前預防，更無果斷隔離措施。疫情爆發後各自為政，相鄰的縣市可以完全操作相反，全國始終是誰願意戴口罩就戴、誰反對就聽之任之。結果國家始終沒有進行過嚴格限制措施，所有抗疫都屬於半吊子操作，迄今已造成超過50萬人死亡。

而那個被美國罵得一文不值的中國「專制體系」卻表現亮眼，效率極高。面對疫情，他們迅速隔離疫區，組織解放軍和各省市的抗疫醫療隊奔赴武漢，全民居家抗疫。最終僅4000多人因新冠罹難，並率先走出低谷，反轉成為2020年經濟上唯一正增長的國家。

第二，美國政府經濟上缺乏骨架結構。40年前中國在鄧小平的領導下，全面計劃經濟向市場經濟轉型，但中國政府卻沒有撒手不管，重大國計民生項目如銀行、水利、電力、機械、能源、鋼鐵、石油、化工等，都以國有企業形式繼續保留，並積極地參與全球的市場競爭。所以在重大的洪澇災害、地震疫情爆發後，都是解放軍和政府組織大規模救援隊伍，迅速挽救人民群眾的生命財產。

美國則不同，政府不掌握任何控制經濟命脈的大企業，災難降臨時，只好拿錢來召集各路大神救災，但如今政府預算捉襟見肘，拿不出大把銀子，普羅大眾立刻變成沒娘的孩子，任憑大型私人企業宰割。例如此次凍災，德州電力公司竟然在危急時刻漲價100倍，痛宰寒風中瑟瑟發抖的升斗小民，其慘狀令人髮指，哪裡有什麼人權可言。

第三，美國的政客們為了騙得選票，打著為底層人民著想的口號，強行立法提高最低工資，同時規定生意店主要為員工買各種福利保險，等於是把經營大小企業的老闆們逼到無路可走，只有關門放棄生意，轉向東南亞和中國發展，等於間接促成中國製造業的崛起輝煌。

因為選舉人的個人利益，政客們嚴重摧毀了相當大部分美國市場競爭機制，使國家發展陷於停頓，如今又以狂印鈔票來圈養失業的民眾，接受大量非法移民入境來提供可能的廉價勞動力，一番矛盾的操作下，美國的本土國民必將陷入更深的失業泥潭，對國家來說只能是負擔疊加，永無盡頭。

綜上所述，德州凍雪風暴是在新冠疫情之後，緊接著又一次考驗，白宮和德州的表現引發民怨。這一切說明美國200前制定的民主機制，已不能適應當今世界文明的高度發展，到了必須做出改革的時候了。

筆者希望，美國政治菁英們能捫心自問，深刻反省，提出異見，探索前途。這種靠印鈔票做富豪的日子，不可能持續很久的。