「美國回來了」寓意杜威回來了

美國 的傳統文化核心，是杜威主義。自南北戰爭後，美國教育 、工農業生產、基礎建設、城市建設、科學、技術、金融、藝術等都突飛猛進，獲得長足發展。

美國人民把分裂、落後的國家一下子推進到世界第一的富強文明國家，自然有其創造性新文化、新經驗，若要具體說，是杜威把南北戰爭後到20世紀20年代的美國人民生活、經驗和智慧加以總結，使之昇華為哲學理論、科學方法論和美國人的理想。全世界公認，美國傳統即美國人的精神，就是杜威的實用主義。

杜威的實用主義，就是哲學上的經驗主義，砍掉傳統哲學中的本體論板塊，與唯物主義徹底決裂；人民生活的民本主義(英文的民主主義被陶行知譯成民本主義，貼切地表達杜威的原意)，主張人人平等地通過交流、合作去解決一個個具體問題，即點滴的改良，所以杜威的民主主義也可說是改良主義；科學的、實驗的和治學的智慧方法，即思維的五步法——疑難情境、確認問題、提出解決問題的種種假設、推斷、試證。

這個科學的方法與當時物理學革命的相對論，和電氣化技術革命的潮流相呼應；教育上的兒童中心論，即尊重兒童要尊重他們到底，這是一場世界性的反傳統的教育革命。

眼下的美國遇到思想界混沌的危機，有人以意識形態鬥爭的方式到處畫左中右界線，排斥多元，唯我獨尊。這個作風有文化極權主義之嫌。實在不知出自什麼理由，有人非要罔顧事實，大肆攻擊杜威，說他是社會主義者，把他說得一無是處，似乎十惡不赦。

杜威的思想非常前衛，但政治上是堅定的民主主義，是真正的自由主義——左右開弓，十分公正。倒是美國攻擊杜威的人，似乎是斯大林、毛澤東的好學生。蘇聯和中國 都曾經對杜威發動過舉國性的暴風驟雨式、粗暴野蠻的文化、思想和人事上的清洗和整肅。

有文化的人要好好想想，美國人把美國的精神打倒了，美國豈不完了？所以拜登總統「美國回來了」一言中的，美國精神是到回來的時候了，民族精神和民族傳統不可丟。在美中關係上，五四新文化運動與杜威精神即美國精神，有著直接和緊密的聯繫，多多地渲染杜威與胡適對現代中國的影響，對美中的互動應有積極的作用。