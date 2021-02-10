我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

談中共的「戰犭」式外交

紐約讀者（紐約）

衆所周知，狼是一種野性的動物。牠們每當夜晚成群結隊，殺入莽原，然後開始牠們的獵殺時刻。這種野性其實是理性的，因為牠們這麼做是為了生存，為了族群。然而，中共卻截然不同。他們所謂外交官，在國際上橫衝直撞，實在是太過「一鳴驚人」，有時候人們竟真的會被他們「說」得束手無策。

記得中國書中出現過一個人，叫作唐雎，是個縱橫家。他在遊說秦國過程中，確實做到了不辱使命。當然，此人是否為後人之所捏造，我們先不管，就像大陸那邊的輿論一樣，確實先當有這麼一回事兒。

中共的戰狼式外交，其實從某種程度上來講，確實做到不辱使命，因為他們完成組織交給的任務。所以我又給他取了一個名字「戰狗外交」。狼和狗有許多相同，也有許多不同。相同的是牠們在面對恐懼時所做出的反應；不同的是，牠們所要擁護的目的或結果：一個是命運，以及自己的族群；另一個只是自己的主子罷了。

這些外交官深知在自己身後，有一個了不起的主子在對他們發號施令，他們才敢如有神助般的朝着別人這麼犬吠幾聲。我家也養了一隻狗，是隻母狗。當我家門口有陌生人經過時，牠總會汪汪幾下。於是我會跟牠說：「妞妞，不要再叫了！」而牠總是豎著擺擺尾巴，根本沒有讓叫聲停下來，反而吠得更加響亮。這也許就是狗的本性吧。

都說「垂尾是狼，豎尾是狗」，看來確實也有一定依據。這就好比事物的探究是一個過程，諸如此類還有許多俗語，我不一一列舉。

總之，狼就是狼，狗就是狗，兩者不能混為一談。狼是強悍的，是英雄的象徵。而狗是忠實的，是僕人的象徵。這時候才會有戰狼，才會有走狗。人也如此，如果一昧的為著生死，為著民族，那麼他就是匹「戰狼」；如果一個人一昧的為著私人利益，為著主子歡心，他就是「走狗」，僅此而已。

中共 中國

上一則

名家觀點／靠川普營利 媒體隨川普下台衰退

延伸閱讀

德瑞波3國報復 驅逐俄外交官

德瑞波3國報復 驅逐俄外交官
崔天凱：手段強硬非有效外交 美需彰顯尊重誠意

崔天凱：手段強硬非有效外交 美需彰顯尊重誠意
台蓋24小時生變誰的錯？ 藍委要求外交部說明

台蓋24小時生變誰的錯？ 藍委要求外交部說明
鞏固一帶一路、拚疫苗外交 習近平、李克強喊話非歐

鞏固一帶一路、拚疫苗外交 習近平、李克強喊話非歐

熱門新聞

中國想超越美國 這些先天軟肋難克服

2021-02-05 02:00

這波風暴 美國人素質讓人大跌眼鏡

2021-02-09 02:00

蘭德提戰略收縮 美孤立、棄台日不顧？

2021-02-04 02:07

美對中國政策 瞄準習近平式威權統治

2021-02-07 02:00

共和黨須再敗一次 才能祛除川普影響？

2021-02-03 02:00

彈劾案無法定罪川普 只為裂解共和黨

2021-02-08 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論