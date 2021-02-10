談中共的「戰犭」式外交

衆所周知，狼是一種野性的動物。牠們每當夜晚成群結隊，殺入莽原，然後開始牠們的獵殺時刻。這種野性其實是理性的，因為牠們這麼做是為了生存，為了族群。然而，中共 卻截然不同。他們所謂外交官，在國際上橫衝直撞，實在是太過「一鳴驚人」，有時候人們竟真的會被他們「說」得束手無策。

記得中國 書中出現過一個人，叫作唐雎，是個縱橫家。他在遊說秦國過程中，確實做到了不辱使命。當然，此人是否為後人之所捏造，我們先不管，就像大陸那邊的輿論一樣，確實先當有這麼一回事兒。

中共的戰狼式外交，其實從某種程度上來講，確實做到不辱使命，因為他們完成組織交給的任務。所以我又給他取了一個名字「戰狗外交」。狼和狗有許多相同，也有許多不同。相同的是牠們在面對恐懼時所做出的反應；不同的是，牠們所要擁護的目的或結果：一個是命運，以及自己的族群；另一個只是自己的主子罷了。

這些外交官深知在自己身後，有一個了不起的主子在對他們發號施令，他們才敢如有神助般的朝着別人這麼犬吠幾聲。我家也養了一隻狗，是隻母狗。當我家門口有陌生人經過時，牠總會汪汪幾下。於是我會跟牠說：「妞妞，不要再叫了！」而牠總是豎著擺擺尾巴，根本沒有讓叫聲停下來，反而吠得更加響亮。這也許就是狗的本性吧。

都說「垂尾是狼，豎尾是狗」，看來確實也有一定依據。這就好比事物的探究是一個過程，諸如此類還有許多俗語，我不一一列舉。

總之，狼就是狼，狗就是狗，兩者不能混為一談。狼是強悍的，是英雄的象徵。而狗是忠實的，是僕人的象徵。這時候才會有戰狼，才會有走狗。人也如此，如果一昧的為著生死，為著民族，那麼他就是匹「戰狼」；如果一個人一昧的為著私人利益，為著主子歡心，他就是「走狗」，僅此而已。