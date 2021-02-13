少康中興讓台灣再次偉大

趙少康回歸國民黨 引起的話題，主要聚焦在他是否競選黨主席和總統。國民黨對於黨主席選舉資格，雖有黨齡必須超過一年的設限，趙少康卻公開表示尊重制度，不必因他修改，但平心而論，制度是人定的，人是主體，當然可以審時度勢，因勢利導，往對政黨有利的合理方向修正，畢竟制度要能夠檢驗真理，才是真正關鍵所在。

過去陳水扁的「四年條款」和馬英九的「排黑條款」，都是藍綠陣營為贏得選戰而量身訂做，國民黨為了趙少康競選黨主席資格，如果只是囿於制度上枝微末節攻防，都是倒因為果。政黨為了落實政治理念，唯有執政；若要執政，唯有勝選，國民黨當前應以勝選為要，以大局為重，如果無法贏得選戰，拿回執政權，由誰來當黨主席，只是尸位素餐。

趙少康重出政壇，是否能取得2024大位，「九合一」縣市長選舉是重要指標。去年6月6日民進黨 以高票通過高雄市長韓國瑜罷免案，讓綠營聲勢達到頂峰，但也因為罷韓成功，更讓綠營躊躇滿志，蔡政府因而開始進行遠比第一任執政時期更加大膽冒進施政，關閉中天電視台、開放萊豬進口、核食解禁，民進黨所有決策都違背民意；蔡英文施政又是以政黨、派系和個人的利害關係做唯一考量，印證權力使人腐化不可逆轉的處境。連當時創黨元老張俊宏、林正杰、呂秀蓮和施正鋒都看不下去，都說綠色恐怖比白色恐怖還要可怕，現在民怨已經開始發酵。

如果蔡政府再開放核食，民怨將會繼續加深，今年8月「反萊豬公投」和「重啟核四公投」肯定會在藍營衝票下過關，讓民進黨的「萊豬立委」（如吳思瑤等）陷入遭到罷免困境，這股藍營的氣勢在明年縣市長選舉時，很可能會重演民進黨在2018年大敗的戲碼。明年大台北的柯文哲和桃園的鄭文燦任期屆滿，無法再選，這兩個縣市都是藍營基本盤，國民黨拿回執政機會相當大。最近王浩宇被罷免，讓民進黨在桃園選情先敲下警鐘。

2024總統大選，從外在因素來看，拜登 當選美國總統，讓綠營頓然失去海外最大的支撐力量，駐美代表蕭美琴連拜登就職典禮的邀請函都沒有收到，拜登在兩岸問題上已經定調，兩岸必須坐下來談，如此一中的緊箍咒又將重新套在綠營頭上，民進黨打反中牌的有效因素已逐漸消耗殆盡，再加上蔡政府施政的倒行逆施，說明民進黨執政的蜜月期已經結束，民進黨又將被打回2018遭人厭惡的原形。藍營上下團結一心，不要再犯技術上錯誤，在未來選戰中拿回執政權應指日可待。

趙少康因爲有大多數傳統國民黨人物沒有的魅力，所以大家對他有所期待；也因為他有群眾感染力，所以大家才認為他能團結目前士氣低迷的藍營。趙在藍營中有充分人脈，沒有包袱，他在韓粉、國民黨本土和中間派，最能做好調合鼎鼐的角色，這兩場選戰也正考驗著國民黨，國民黨必須自我期許，發揮捨我其誰，當仁不讓精神，義無反顧，越挫越勇，才能打破長期困局，起死回生。