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變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

水仙花感賦

黃斌／羅蘭岡

清雅多仙一色新，嬌花嫩蕊泛香淳，蓉姿美態堪稱絕，醉觀名花羡煞人。

冬梅

寒冬臘月百花謝，獨爾幽香色燦然，艷俏蓉姿迎墨客，春來含笑與君前。

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