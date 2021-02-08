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趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

少康中興

陳安利／亞特蘭大

藍營陣容添曙光，

政壇媒體得益彰，

在野監督謀劃黨，

提高士氣再領航，

職務稱謂暫且放，

齊研策略贏選仗，

實掌席次論行賞，

改革評審對比項。

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中醫臨床治療 抗疫療效顯著

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水仙花感賦

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