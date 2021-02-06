阻礙疫苗接種 真可惡

自從2020年初新冠病毒登陸，美國 累積確診人數至1月31日已高達2600萬，44萬人身亡。兩者數據皆為全球之冠！目前以每日平均3000人病故的速度，超過50萬人喪生的悲劇很難避免！

拜登 總統上位後，接下川普及其醫療團隊抗疫不力、群龍無首的爛攤子。拜登力挽狂瀾，規定全民在公共交通工具上戴口罩、誓言在100天内為1億民眾接種新冠疫苗 。目前每日接種人數超過100萬，以此飛快速度，在秋季以前全民接種可以完成，經濟復甦指日可待！

由於此次全民疫苗接種為百年來首次：發放疫苗、電腦登記接種、疫苗存量不足及面對接種遭遇的瓶頸等皆由於無經驗；但在接種的現場，工作人員從指揮交通到接種疫苗的過程有條不紊，尤其站在寒風凜冽中為坐在車內的民眾接種，工作人員的敬業精神令人敬佩！

但卻在此時，仍然有反對疫苗及口罩，和極右派民眾出現阻礙疫苗接種，他們各種荒謬理由不一而足。1月31日在道奇球場外示威，並阻擋進入球場接種者的車隊，耽誤接種近一小時，警方卻沒有能將他們及時驅散！

冰凍的疫苗有時效，示威民眾不理會工作人員的辛勞以及年長接種者的苦等，這種阻礙接種的行為不只是自私而且可惡！為了堅持自己的信念，不顧他人的安危實不足取！

在過去警方逮捕在示威中乘火打劫的分子，在目前這種害人利己去阻礙疫苗接種的民眾，也應該對造成的後果負責！他們可以舉牌示威大嚷大叫無人理會，但絕對不能阻礙救人救命的疫苗接種！執法單位應該將這些荒唐無理的群眾及時驅散，不服指令者則應鋃鐺入獄！