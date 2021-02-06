展望拜登總統四年新政

拜登 1月20日宣誓就職成為第46任總統，78歲的他在30歲時，即選上德拉瓦州聯邦參議員，發誓將來要競選美國 總統。47年後美夢方成真。

但他面臨前所未有挑戰。因為前任總統川普破壞民主，撕裂國家。對新冠疾病毫無對策，造成2000多萬人染病，40多萬人死亡，國家經濟遭重擊。所以拜登就職演說，強調要全國團結，不分黨派，他要做全民的總統，全力抗疫、振興經濟。拜登面臨的是內外百孔千瘡，談何容易。所以他在就任頭三天，簽署30條行政命令，迅速推翻川普不合宜的政策。

拜登以抗疫為笫一優先。他續聘前朝的傳染病專家佛奇(Fauci)。白登宣布就任100天內，要打1億劑新冠疫苗。這是很好的開始。防疫須從基本公共衞生教育做起。拜登應要求各州政府加强預防敎育：戴口罩，保持安全距離，注重個人衞生習慣。

政府應要求，所有美國居民，不論合法與否，都最少測試一次新冠抗原。鼓勵中西醫聯手研發治療良藥，針對輕中度患者即時治療。不要等到嚴重時，才住進加護病房。增設重症病床，以救更多生命。繼續硏究更有效藥物，整合全國藥廠，迅速生產更多疫苗。所有3億2000萬公民，都應接種二次。責成至少三家大保險公司，如聯合，安森及藍盾等負責接種任務。幫忙現今由公家衞生機構負責，人手不足的窘境。所以拜登第一年的最重要任務是防疫美國(Vaccine America)。

所有參與1月6日的國會暴動者，都必須迅速給予嚴懲。在完全控制新冠疫情後，第二年，即2022年開始，經濟就會慢慢復甦，人們不再害怕感染新冠病毒。當然政府仍應給予困難企業適當財務補助，學校也可恢復正常授課。如此，人民將會恢復對政府的信心。

拜登第四年，應把未完成的政見實現。如移民改革，應以寬容的態度對待移民及少數族群。稅法改變，應針對極富者，讓他們承擔更多的社會責任。推進全民保險(Medicare for all)，必須制定很公平的保費分擔方法。政府可負責一半保費，個人及雇主另一半。政府統一管理，實行單一付給制，對醫院及藥廠給予合理的利潤，真正落實在被保人及醫護人員的福利。非法移民 必須給予工作機會，以負擔保費。

外交上，應重返世界組織，如世衞及巴黎氣候協定。以和為貴，放棄冷戰思維，不要設立假想敵人。設法協助改善未開發國家，學習德國總理梅克爾(Angela Merkel）的人道寬容精神。不要忘記確保台灣的自由及民主。如此，美國必能再次得到全世界的肯定及尊重。