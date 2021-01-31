看拜登就職 聯想中國體制

拜登終於就任美國 總統，川普 縱然百般不願甚至不惜「暴力奪權」，絲毫阻擋不了拜登就職總統的既定時程。

這一切都因美國是制度化的民主國家，「水能載舟，亦能覆舟」在這個國家可充分體現。「人民是水，總統是舟」，美國人民四年前賦予川普總統職位，四年後表現欠佳的川普只有聽命人民的選擇，乖乖交出總統職權，默默下台。

民主國家政府不怕宮廷政變或流血奪權，因為軍隊屬於國家而非個人或政黨，這是國家政權能和平過渡的堅強保障。

反觀今日中國 ，軍隊屬於中國共產黨，軍權屬於中央軍委主席，全軍只聽命於終身職的一個人。這與中國歷來各朝代的封建帝制有何不同？他日中國若真再發生宮廷政變暴力奪權，豈非又一次以流血方式更換領導人？如此完全不文明的惡性循環，只會一次次重創中華民族，這種民族不幸要到何年何月才終止？

美國人民可在四年後把「抗疫不力」使善良人民冤死41萬之眾的川普攆下台，中國人民卻只能眼睜睜看著「縱毒全球」使世界公民陷入水深火熱的習皇安坐龍椅，繼續霸占獨裁帝位到死方休。

中國至今仍逃脫不了5000年封建遺毒，改朝換代必然流血奪權的悲慘宿命。辛亥革命推翻帝制，五四運動倡導民主科學，國民革命追求三民主義，抗戰剿匪掃蕩外侮內賊，但至今中華民族為自由民主浴血奮鬥的艱苦戰役，仍是鏡花水月、海市蜃樓，真是全體民族最深沉的悲哀。

我有一個夢：夢想未來某一天，全中國人民也能像美國人民一樣人手一票，選出領導人，全中國人民都能像美國人民一樣，都是國家真正主人，集體見證國家政權在不同黨派之間永恆的和平轉移。

自由世界人民最卑微要求，在中國究竟要苦等到什麼時候才能真正實現？觀看拜登就職感觸良多。