拜登強推移民新政 黨國不分

新總統拜登 甫上任即宣布移民新政策，慷慨、大方、激進：等同大赦1100萬無證移民。話音剛落，立即引來2000名宏都拉斯人棄家北上向美國進發，後續者還有9000人，如此快速即時效應令人難以置信。拜登團隊對他們喊話說：現在不要來；意思是，「等適當時機會讓你們來」。

前總統川普致力拒收非法移民 ，限制親屬移民，仿照加拿大等國的分數制，吸收有知識有技術的外國人移民來美。可歎川普讓孩子和父母在邊境分離的做法，違背了人倫底線，被放大之後，掩蓋了他移民政策的正確性，但不存偏見的人，應比對川普與拜登的移民政策，究竟哪個對美國有利。

拜登團隊對其移民政策的解釋是：因為美國是移民國家。沒錯，正因為美國是移民國家，川普也不敢禁止移民。但移民國家自有移民法，為什麼要法外接受非法入境的移民？民主黨和拜登總統難道忘了美國也是法治國家？所有美國人都必須遵守法律，為什麼外國人能以違法的方式來到美國？美國為什麼唯獨要寬待這些不遵守美國法律的人？政治正確還要求我們，不能再用「非法移民」稱呼他們，要改稱更尊重他們的「無證移民」。這真是掩耳盜鈴的偷換概念，以語言篡改現實。請問，他們為什麼「無證」？不就正因為「非法」嗎？

本人並非川粉，也不相信陰謀論，但拜登提出大包大攬的移民政策，競選時沒有提過，也沒有和共和黨商量過，更沒有徵求過選民意見，還提不出像樣的理由，不由人不懷疑，拜登和民主黨念茲在茲的不是對美國有利，而是對民主黨有利。很明顯，被民主黨大赦的非法移民，若干年後成為美國公民 ，必然是支持「恩公」民主黨。同時，非法移民受到鼓勵，會越來越多，每隔若干年來一次大赦，一次就是上千萬人，都是民主黨支持者。

拜登團隊應該謙虛謹慎，清醒地認識到，票投拜登的8128萬選民，並不都是擁護和支持民主黨理念和政策的，許多人只是為了把川普這個爛總統選下台，才不得不將票投給拜登。如果拜登和民主黨對這一點沒有充分認識，下次不會再有8000萬張選票等著民主黨候選人。

美國政治體制有個大問題：即政黨一旦權力在手，就強力實行自己的主張。歐巴馬時期通過可負擔健保法，川普一上台就要廢除，卻拿不出更好的替代方案。建立邊境牆到底是否必要和有效，沒有經過專家討論，國會反對，不給經費，川普照樣挪用其他款項修建，如今拜登宣布立即停建，成了爛尾工程。反過來，拜登上台，也不管川普的移民政策是否有道理，立即反其道而行，完全不管多數美國人的意見。這樣四年一度，你做的，我廢掉；我做的，你砍掉，是對國家財富的巨大浪費，且使國家完全沒有長期規畫可言。

從代議制民主的意義上看，代議的本質已漸變化。目前的情況是：一個民選官員（包括總統、州長、市長、議員等）獲得多數選票當選，就自認為代表民意，其實是以自己的意思代替民意，因為並沒有機制確保選出的議員和官員能代表選民的意志。

拿民主黨大本營加州來說，對非法移民照顧有加，用納稅人的錢提供醫療和教育服務，加州人多表不滿，州長和議會有問過他們意見嗎？加州人有辦法反對嗎？不能說絕對沒有，但難度太高。拜登的移民政策，我們也只能期望共和黨在眾院力擋，此外別無它法，除非公投，但至今還沒見過就哪一項重大議題有過全民公投。