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1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

哀川普

楊遙／聖彼渚

暴徒衝國會，主使是斯人。

破碎翻盤夢，圖謀作亂因。

飭催彈劾急，敦促下台頻。

難矣全身退，合當嚐苦辛。

彈劾

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彈劾成川普組黨動力 極左極右傷害美國

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