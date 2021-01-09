川普犯眾怒 助拜登化危機為轉機

美國 總統川普 日前到處演講，並在推特發文鼓吹支持者衝進國會，結果數以萬計激進川粉6日攻進國會山莊，造成美國民主嚴重倒退。身為總統，川普難辭其咎，恐怕難逃歷史審判，但川普亂美反而讓民粹主義退潮，助拜登 化危機為轉機。

在國會參眾兩院聯席會6日辯論某些州選舉人產生是否具合法性之際，力挺川普的群眾衝進國會，不僅擾亂國會對拜登選舉人票的認證程序，也破壞美國這個老牌民主國家的民主形象。

更有意思的是，儘管川普在演說與推文揚言要身先士卒、率領支持者攻進國會，但當川粉攻進國會山莊搗亂後，川普卻偷偷溜進白宮，獨自發推文，不接任何電話與訊息。直到「暴民」鬧事造成警民衝突，一名女性遭警察擊倒送醫不治，川普才發推文呼籲「支持者和平地回家」，但卻被推特刪除，意為推特無意讓「川普做完壞人，又搖身一變為好人」。

川普不僅在大選期間搞砸自己原先頗為有利的選情，這次更一手自導自演一場「川粉攻占國會」的鬧劇。前者只是讓他敗選，後者則讓他身敗名裂。

這次川普亂政的後果非常嚴重，不但讓他可能與2024年大選無緣，也可能破壞到許多目前有意在2024年出馬的政治人物。更重要的，在歷史長河中，川普不僅注定會在美國歷屆總統排名中敬陪末座，也讓他留下的反中「政治遺產」與7400多萬張選票的「政治資產」，一併受到「汙名化」。

不過，川普雖然自毀長城，但他這次在國會山莊闖下的禍事，卻可能讓民粹主義退潮，而有助於拜登在入主白宮後抹平美國的傷痕與分裂。

首先，在這次國會被美國暴民衝進後，激進川粉備受主流媒體抨擊，連一向支持川普的右翼媒體都看不下去而挺身說公道話，責備川普違法亂紀。

其次，在這次美版「太陽花」暴動事件受到各方圍剿後，原先公開表態主張推翻大選結果的克魯玆、霍利等聯邦參議員都在演講中軟化他們的立場與語調，顯示他們知道難敵眾怒。

第三，在川普一連串選後的搞怪而無效的大動作後，許多川粉發現川普已成困獸之鬥，再支持他將使自己也變成笑話，而羞與為伍。這也是為什麼喬治亞州參議員決選原先共和黨可贏一席的局面，最後竟然翻盤的原因。

綜上所述，川普在此役之後，已確定政治生命結束，且難逃歷史公道。但川普所犯的滔天大罪，卻有助拜登在各方認為執政困難之際，讓他有機會化危機為轉機。（作者為台灣淡江大學外交與國際關係學院榮譽教授，轉載自聯合報）