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川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

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朱洋新燭／爾灣    

思鄉惦友歸來遲，寒巢北風千里馳。時節他鄉何處友，嚐圓加歲今六十。                                         

                                                

                                                                   

                                    

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