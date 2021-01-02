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1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

我對接種新冠疫苗有信心

薛永康／洛杉磯

加州的新冠疫情失去控制，確診及死亡與日俱增，州長紐森不顧商家及民眾反對，下令關閉理髮店等服務業，以及本來准許在餐廳外面設置桌椅的外食。我們暸解商家及員工的痛楚，沒有收入但仍需付房租為一例。但是「居家隔離」仍為防範疫情擴散的重要步驟！

幸運的是兩種，疫苗在日前已經上市，可說是「及時雨」！只要人人願意接種才能阻止病毒傳播。據民調已有71%的民眾願意接種，其餘仍在猶豫。原因不外是擔心疫苗的副作用，使這些民眾裏足不前。目前這兩種疫苗已有超過95%的防禦效率，副作用也大致輕微，應該不會有生命危險。當然，副作用因人而異，接種前應該諮詢家庭醫師生或醫療專家。

根據洛杉磯時報，比佛利山莊的一些富豪要求盡速接種，私下願意付出高達2萬5000元紅包，經由自己的醫師「插隊」拿到疫苗，但已被婉拒。告知接種的次序是依照規定，例如醫療人員、老人院長者優先。即使用錢也買不到特別待遇！

由此可見，這些富豪們深知「錢財是帶不走」的真理，不顧疫苗副作用，願意盡快捲起袖子，以身試「苗」；健康無價，億萬富翁或市井小民都應有此共識；新冠病毒可怕、病不起。染上新冠毒，再多財物也無用！

目前政府高官如潘斯、波洛西、麥唐諾以及幾位醫療專家已經在電視直播打疫苗，以身作則給大眾一個榜樣，希望消除民衆的疑慮，強調疫苗的副作用並不可怕。反之，拒打疫苗而不幸中鏢則是沒完沒了，連累家人外、病重可致命；應在兩者中取其輕，救人救命要緊。

我們對於疫苖接種應有信心，「全民接種」後才能互不傳染以維護公共安全！也唯有如此，所有的服務業、餐廳及學校的重新開啟是指日可待！

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