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金山密爾比達Great Mall槍響 人潮奔逃 「像電影場景」

疫苗第2波誰先打？CDC諮委：75歲以上和這些職業

騙郎官署(台語版)

陳安利／亞特蘭大

無管細漢偷挽瓠，

後日大漢偷牽牛，

貼得秀妹摜交附，

公款報銷先行告，

偶摸蜊仔兼洗褲，

戇兒母孵鵪鶉固，

戇外公疼金孫顧，

假曲唱味落調祖。

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蘇揆打統編

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戴琪任美貿易代表面面觀

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