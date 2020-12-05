感念我所認識的趙尚賢

4月16日參加中華會館前主席趙尚賢世長，在玫瑰崗教堂舉行的追思紀念會，目送他的靈柩安葬後，我百感交集，人生世事無常。

追思會中，聆聽國會眾議員趙美心及前蒙市市長趙譚美生致悼詞，對趙尚賢世長對他們的支持、關切事蹟以及宣讀他的生平，得知趙尚賢早年離鄉背井來美，先在三藩市超市打工，勤奮好學備極艱辛。

1957年服役從軍報國，後與在教會認識的江玉瓊女士結婚，夫妻同心協力創業有成，不忘回饋族人服務社會，尤其對洛杉磯華埠社團各項公益活動，出錢出力、任勞任怨、樂於助人。對爭取華裔在美權益，支持華裔參政更是熱心，這都可從他在僑社各宗親會、各行業、文教福利團體歷任主席、會長、總長各類要職成績斐然。夫人江玉瓊幕後支持，功不可沒。追思會中參加人數很多，並獲美國國旗、國民黨黨旗覆蓋棺靈禮下葬。

介紹尚賢世長生平列有發動及完成在蒙市建立，第二次世界大戰中美軍合作反侵略紀念碑事蹟，再由蒙市市長在追思會中，對此座全美第一座在政府公地建成此紀念碑再三講述其歷史意義，及實現了趙尚賢世長十多由年來心願重要性。個人有幸與其他委員薛平華、關甘澍、余顯利共事，並擔任建碑設計小組召集人，以共同主席身分與趙尚賢世長分擔責任。

由於蒙市建碑工作是2010年9月16日市議會通過，從碑文內容設計、成立非營利組織財務管理、對外籌款，與市府簽約等從零開始，由各委員義務分擔。尚賢世長總以主動負責，先公後私，尊重多數精神，領導筆者等人。

尚賢世長以身作則一馬當先，得龍岡四姓兄弟以及其他社團好友支持，成功地達到第一期建碑所需款項目標，至建碑落成，2010年11月22日舉行揭幕典禮，費時14個多月。

其中因市府人事變動，委員們與外界認知不同，有關兩岸官方邀請，大陸僑團參與籌建問題，尚賢世長不記當年親友被鬥死清算家恨，促進兩岸人民和好，尊重抗日歷史，經委員會同意一律發函邀請，足見他以大局為重的胸懷，故能獲各級官員、中美退伍軍人、民選代表參與當日典禮，共同見證歷史，白宮也代表當時總統歐巴馬電賀，市府全程錄影，列入紀錄，又以中英文刊載在市府公報內，使抗日死難軍民的貢獻獲得表彰。

尚賢世長突然病逝離我們先去，雖然安息主懷，個人難免有不捨，痛失好兄弟之感。尚賢世長正如聖經所言「那美好的仗我已打過了」，為僑社及我們做好榜樣，願主保佑尚賢夫人及他的親人節哀，保重！