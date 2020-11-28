後疫情時代的全球製造鏈戰略

這兩周來，美國輝瑞(Pfizer)和莫德納(Modera)先後宣布疫苗 有效率達95%，一時之間，新冠疫苗研發似乎篤定成功，全球普羅眾生也獲得解救，但產經專家認為，不論就長期或短期來看，此類疫情 未來恐將成常態，因應此一情勢，全球製造鏈的疫情戰略因此而生。

據歷史分類，全球產業受到的自然災難有兩種，一是可看見的，如地震、水災、火災；另一種是看不見的，如大型傳染病(SARS、COVID-19)。因應看得見的災害，受災工廠的對策是迅速復原，因應看不見災害的策略是有效防止病毒入侵或進一步擴散。

為了因應已長期化的災難發生，在實務上，製造鏈平時就要收集轉移設計的資訊，並具備迅速展開替代生產的能力，隨時要備有適當的庫存，但數量不能太多，以防成本增加，而具體策略是要有緊急庫存供應鏈，這是由此次COVID-19全球流行中，各國主要製造業者所學到的最寶貴經驗。

另外，此次新冠疫情流行期間，全球產業無不以遠距化、數位化及通訊化來因應。首先是虛擬實境的登場，其次是工作場所遠距化，如遠距辦公、在家工作、線上會議，最後是工廠製程的重組，如作業員之間的遠距化，及生產製程的遠端控制。

遠距工作對白領階級較為容易，其中資訊獲取能力是必要條件，中間管理人員的資訊提供效率也十分重要。至於藍領階級，主要工作在於手工作業及機械操作，直接或間接將設計資訊(附加價值)複製到物品，遇到異常狀況，親手排除，人必須在現場，因此遠距工作比較困難。在工作現場，為了防止群聚感染，將保持物理距離及時間差，並對人員與物料出入進行衛生管理。

此次新冠疫情讓全球製造鏈產生由模組化(Modularization)到磨合化(Break in)的巨大改變。狹義的磨合化是製程的最佳化，目的在於提升稼動率，而不會造成堵塞；而廣義的磨合化為製造鏈的數位化、資訊化、可視化、智慧化等綜合。

展望未來，由於摩爾定律大幅提升晶片運算速度，更便宜、更先進的ICT技術，如虛實整合系統(CFS)、物聯網(IoT)、專網通訊(5G)、人工智慧(AI)、量子電腦、感測器，將導入全球製造鏈，以加速所謂工業4.0的實現。

（作者為台灣 工業技術研究院前研究員）