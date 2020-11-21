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總統大選 丟盡民主與自由的顏面

耀楠／洛杉磯

總統大選遲遲不能落幕，讓全世界震驚。美國不是有完善的民主與法治嗎？選舉怎麼會淪為像第三世界國家選舉般一團糟呢？令人匪夷所思。

絕大多數美國人希望大選盡快結束，新總統要盡速採取措施彌合社會對立。然而事實卻令人失望沮喪。白粉與川粉的情緒更對立、緊繃，大批極右與極左人群寬容與理解空間被壓縮到只要一言不合，隨時可能爆發激烈言語或肢體衝突，現象是美國百年歷史罕見。

民主黨陣營認為，美國嚴重對立，與川普執政四年不斷族群對立有直接關係。的確，川普大嘴巴，隨時可能發出瘋狂言語，得罪大批反對者。他的推特治國方略，令人不可思議。堂堂美國總統，每天親上火線，無論內政、外交都直接指揮，幾乎沒留給他人商量與談判餘地。

但如果站在川普立場想，作為非傳統總統，從入主白宮以來，主流媒體哪天善待過總統？如果媒體的責任是從嚴監督政府，回顧過去幾任總統，哪屆總統出現過「凡川必反」的媒體監督呢？川普施政得不到主流媒體公平報導，媒體幾乎一面倒封殺川普正面信息時，如果你是川普會怎麼做呢？

共和黨陣營認為，社會嚴重撕裂有兩方面原因。一是民主黨極左勢力不斷製造「逢川必反」社會氛圍，從「黑命貴」事件蔓延全國，看出極左勢力就是要扳倒川普，無論如何不讓川普連任。這股勢力在主流媒體推波助瀾下，造成川粉與白粉迅速集結，形成兩股對立的大情緒。

二是川普本身的問題。作為素人總統，把治國當作公司管理，把總統視同CEO一樣發號施令。反傳統的國家治理方式，根本就不像總統，令大部分美國人無法接受，特別是知識分子不願看到總統怎麼如此毫無理性地管理國家？川普連任失敗，不是因白登有多麼強大，而是敗在自己隨心所欲的個性上，敗在川普嘴巴上。

白登入主白宮，美國撕裂局面恐怕一時半刻難有效解決。從11月14日川粉在華盛頓等城市示威爆發高昂情緒看，如果川粉情緒得不到安撫理解，極端川粉可能成為白登內政最頭痛的大問題。

現在判斷選舉對美國造成的影響，恐為時尚早，只要競選帷幕沒落下，美國人不可能恢復平靜生活。200多年來，美國人驕傲地說，美國民主與自由是全世界的燈塔，經歷這場選舉，燈塔已失去耀眼光芒。

每一個美國人都應從這次總統大選看到，年久失修的民主與自由體制，這部機器已生鏽，很多零件需更換。或許更換零件已不能解決今天暴露的社會問題，信息壟斷化、資本數位化等與傳統價值之間的衝突，已嚴重挑戰美國立國根基。如何實現民主與自由的公平正義，已到非改革不可地步。

全世界的人正像觀看好萊塢鬧劇一樣看待美國選舉，這場總統選舉幾乎丟盡了民主與自由的顏面，讓民主與自由蒙羞。

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