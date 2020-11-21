美國將如鳳凰涅磐再強大

美國 是世界上最美好的國度，為了這個美國夢，多少人魂牽夢縈，多少人歷盡滄桑，多少人勤奮耕耘，多少人腸斷異鄉，得到幸運的人們，辛辛苦苦又快快樂樂的生活了多年，一場新冠病毒竟讓人陷入死亡的危機中。

一波未平 ，一波又起，今年美國大選以前所未有的亂局，把人們帶進狂熱、驚恐、動盪和迷茫的時代。為了川普 和白登 兩人誰贏得總統大位的爭端，讓本來已結束的選舉至今欲罷不能，社會相應分成兩派，天天互嗆，謠言四起。人們禁不住懷疑：難道這個國家也被病毒感染了？難道美麗的美國夢已被驚醒，另一個惡夢即將開始？

不！我絕不相信。我們看世界，每個人都會錯，只有上帝和騙子永遠對。不管政治傾向如何，尊重事實是認知的起點。有正常理性的人會不斷用事實矯正自己的認知偏差；相反，有些人會扭曲事實強化自己的認知偏差。打開電視，各種不同的自媒體重複和編造著聳動人心的謊言，為的是大造輿論，為他們不同的「政治正確」服務。

但是我深深相信：這只是荒誕歷史的一輟浪花。美國是個經歷了200多年民主考驗的國家，就像GPS一樣，迷了路也最終會給找回來。憲法和法律高於一切，再大的官司最後也得服從最高法院，根據憲法精神解決。大法官有黨派性，但不會都沒有良知，冤假錯案少之又少。任何人在一律平等的法律面前，都不得不低頭。軍隊屬於國家，不會服從違憲的命令。議會最終會主持正義，因為這是偉大的美國！

不同階層的人都會有自己不同的觀點，不同利益的人也會有不同的考量。但在政治因素之上，還有最高的普世價值標準。法國大文學家雨果在其代表作「九三年」中說：革命不是政治正確的最高標準，在革命之上還有人道。我們今天的普世價值的最高標準就是人民福祉，就是民主、自由、人權和法治。

美國的敵人高興了，他們唯恐天下不亂，製造各種謊言，挑起矛盾和鬥爭，希望美國發生內戰，但是我堅信：最後的結局他們一定會失望。民主政體制就是被打倒十次，她也會如像鳳凰涅磐一樣，必定會浴火重生，而專制政權只要被打倒一次，就永世不得翻身，這就是民主制度與專制政權的根本區別。

20年前美國發生九一一恐襲，美國人民精誠團結，最終戰勝了恐怖主義，懲辦罪魁禍首。今天在新的危機和考驗面前，結局一定會讓國內外反美勢力失望。上帝保佑和祝福美國人民！