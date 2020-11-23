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牛津新冠疫苗保護力僅70% BBC直言：令人失望

面對世界新局 中國該如何作為？

何健行／洛杉磯

美國新任總統白登明年將上任，世局必然隨之改變，中國又將如何面對？討論這個問題，須從兩個重點說起：一是川普因何落敗？二是中國因何崛起？

川普執政四年，剛愎自用，藉着美國第一口號，鄙視各方，甚至離開多個國際組織，我行我素，大傷國際感情；在國內目空一切，朝令夕改，喜怒無常，加上抗疫無方，造成怨聲載道；雖有教友簇擁，驕傲男孩(proud boys)等極端組織全力支持，也不能抵擋如潮反川民情。 

其次，中國蓬勃崛起，雖由群智群力所成，然而最重要的是40年來沒有戰爭所累，故能全心全意埋頭實幹，其中雖然也遇到一些小風波，也以保全大局宗旨而掠過，何等聰明。眼前又面臨新考驗，中國在四周虎視眈眈下，適逢美國改朝換代，是福是禍言之過早，然而路是人走出來的，我野人獻曝，想法如下：

一，先遞橄欖枝，習近平應表示善意向白登致賀，表示支持，主動地打開日後兩國融洽之門。二，對美國疫情表示關心，並提供醫療協助，無論物資或專門人才，以實質表示友善，培養感情。三，對於新政府，中國願商談任何問題，以釋前嫌。此舉可表明立場。四，歡迎白登隨時訪問，以示坦然。五，期望重新合作，創造人類幸褔平等，世界和平康樂。

在國內方面，習近平提倡人類命運共同體，何況是香港青年同胞，包容他們從小在不同主義之下生長的思維，激發出另一種愛群、愛國表現，這種無私的衝動，只要循循善誘，當可潛移默化，變成國家有用之才！

至於西藏、新疆等問題，大可開放讓外界訪問，透明化處理，勿以訛傳訛。或在當地舉行各種國際展覧引入外客到訪，凡此種種，皆為擺脫世間誤解之方。

中國 美國 白登

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