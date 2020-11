華裔因反共而挺川普？

美國 主要媒體據50州開票結果,宣布民主黨候選人白登目前以290對214選舉人票,當選第46任總統。喬治亞州將重新計票,威斯康辛州也可能應川普 總統要求重新計票。以過去經驗,川普勝算的機會微乎其微。當然,該走的程序還是要走完的。

川普已透過推特撤免國防部長艾斯博(Mark Esper)職位,要求司法部長巴維里調查選舉舞弊。媒體報導指出艾斯博被撤職可能因他6月間反對川普調度現役軍人控制民眾示威,違背川普命令有關。這增加了大選後是否能和平轉移政權的疑慮,因為川普至今沒有允諾敗選後會按正常程序移交政權,對美國民主政治體制構成威脅。

川普任期屆滿70天前的作為,可能違反美國政治倫理,讓我想到論語八佾篇子貢欲去告朔之餼羊。子曰:「賜也!爾愛其羊,我愛其禮。」制度遠比個人的喜好重要得多。

今年大選在新冠疫情威脅下,刷新美國120年來紀錄,投票率達62%,其中7200多萬票支持川普,7700多萬票支持白登,差距500多萬張票。

多數媒體指美國是分裂的國家,下任總統任務艱鉅,療傷止痛、彌補分裂是必要功課;更大的挑戰是控制疫情蔓延。這是白登勝選後立即組工作小組的主因。

在美華人支持川普的一個重要原因,和佛羅里達州的古巴裔一樣:他反共。川普第一任期在貿易、保護科技上對中國不假辭色,對中國經濟成長與科技發展造成莫大阻礙,對反對中共 的朋友確實是個鼓舞,然而對中共對新疆維吾爾族人權迫害,與香港反送中,川普卻少予關心。

今年2月,白登形容習近平是個流氓(This is a guy who is a thug)。其實西方對中國的態度在習近平上台後,因他的對外政策與「一帶一路」有巨大改變。白登親身經歷,他在副總統期間習近平對美國的承諾少有實現;2015年習近平在白宮承諾不會軍事化南海島礁,事實證明習騙了美國,這也是白登對中共無法信任的原因之一。

還有網路攻擊與竊盜、南海對峙、迫害人權與智慧財產權等問題,都是美國政府對華政策不能忽視的重要項目。

中共不僅改變了美國對華政策,歐洲的德、法、英,甚至歐盟都因中共外交政策產生防禦之心,對中共失去耐心與信任。中共對加拿大、澳洲的不友善態度,與對印度邊境挑釁實際上已形成國際上對中國圍堵。

民主政治最重要的是制度與選舉,人與人間雖然看法意見不同,但都是為了整體的未來,絕不是敵人,都是朋友。這正是論語中的「君子無所爭,必也射乎!揖讓而升,下而飲,其爭也君子。」