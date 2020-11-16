我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

兩岸要和平

陳安利／亞特蘭大

中華民族再振興，台海局勢突破驚，

習俗風尚年節名，馬揭闡釋定位形，

近代史誌抗日群，英傑團隊炎黃欣，

和平榮景一家親，九二共識立場清。

上一則

川普是受害者或輸不起 醜事連連還硬拗

下一則

畫中有話

延伸閱讀

福斯：「死亡醫生」入選白登10人防疫專家團隊

福斯：「死亡醫生」入選白登10人防疫專家團隊
黎保利律師樓7位律師被評為「超級律師」、「明日之星」

黎保利律師樓7位律師被評為「超級律師」、「明日之星」
川普打死不認敗選恐釀禍 當年因這事難因應911恐攻

川普打死不認敗選恐釀禍 當年因這事難因應911恐攻
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

熱門新聞

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

2020-11-15 09:58
川普連任失利，成為一任總統俱樂部成員，但四年來留下了眾多政績及民意基礎，將是不可忽視、甚至重新再來的猛烈力量。(美聯社)

魏碧洲／川普連任失利 他真的敗了嗎 ?

2020-11-08 10:51
川普總統支持者。(美聯社)

石爾／川普指控「偷走選舉」 遺禍無窮

2020-11-15 15:50

川普不是輸給白登 而是輸給自己

2020-11-09 02:00

盟國如釋重負祝賀白登 背後藏深意

2020-11-10 02:03
美國總統川普13日在白宮玫瑰園。(美聯社)

魏碧洲／2022與2024選舉的各種變數

2020-11-15 16:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白