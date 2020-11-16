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團結就是力量 新總統新希望

薛永康／洛杉磯

「We are stronger together 」(團結就是力量)，四年前喜萊莉的競選口號言猶在耳，她壯志未酬，但是似乎埋下伏筆；美國在川普執政四年後變得更分裂！

2020總統大選投票率及數據皆破紀錄，在普選上當選人白登多得了400多萬張選票。民眾為了表達他們的心聲，甚至排隊十個小時投下神聖的一票。

美國不能再分裂，兩黨紛爭、種族歧視、警民對立、疫情失控都必須停止！大多數選民認為白登能夠身擔重任，實現喜萊莉「團結就是力量」的願望，使美國不再分裂！

「川普時代」已經過去不需再提。白登必須求全民「團結一致」控制疫情為第一要務，方法就是要「合作」：要民眾遵循醫療專家建議控制疫情、總統本人與參院和諧溝通幫助因疫情失業人口及商家等。需要強調的是，新冠病毒不分黨派、年齡、性別、族群，人人可得，也是「人人有責」！戴口罩、不聚眾、勤洗手仍為要務！當然，促使疫苗上市也很重要，但是寧缺勿濫，以安全為重！

恢復經濟也是選民寄望新總統的職責，在疫情控制下有條件的逐步開放商家及學校可行，也希望各州的政府合作，開放或是關閉需以大眾健康安全為考量！

在目前確診病例日增的時期，全民需要團結，有全力抗疫共識，把疫情控制好後一切才能恢復正常！新總統應以身作則，同時把這個信息傳給每一個國民，面向同一目標合作，「團結就是力量」！我們深信新總統會帶給我們新希望！

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